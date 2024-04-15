İsveçli mobilya firması IKEA, oyunculara yönelik mobilyalarını tanıttı. Brännboll adı verilen koleksiyonda yirmi farklı ürün bulunuyor.

Oyuncu ekipmanlarında genelde siyah renkler, bolca led ışık, mümkünse fütüristik tasarımlar kullanılıyor. İsveçli mobilya üreticisi IKEA ise bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor. 20 farklı üründen oluşan Brännboll koleksiyonunda masalar, sandalyeler, aksesuarlar ve farklı depolama çözümleri yer alıyor. Koleksiyon ürünleri evlerdeki diğer mobilyalar ile daha uyumlu hâle gelecek.

Mobilyaların odak noktasında ise rahatlık ve oturulacak mobilyalar yer alıyor. Açılabilir berjer koltuk, sallanır sandalye, ayak koyma yastıklı şişirilebilir koltuk gibi ürünler dikkat çekiyor. Koleksiyonda en çok ilgi çeken parçalardan biri de katlanıp dolap olabilen oyun istasyonu.

Oyuncu mobilyasına benzemeyen oyuncu mobilyaları

Bu serideki ürünler arasında ekipmanlarımızı bir arada toplayıp taşımayı sağlayan da var...

Duvarda derli toplu tutmayı mümkün kılan da.

Bu ürünleri tam olarak hangi nedenden dolayı IKEA'nın oyuncu ürünü olarak nitelendirdiğini anlamak pek kolay değil. Görünüşe göre firma, uzun süre oturmaya ve kullanıma dayanabilen konforlu ürünler tasarlayıp sonrasında da bu ürünlerin oyunlara uygun olduğuna karar vermiş. Firmanın açıklamasına göre bu koleksiyonda sokak sporlarından ve atletlerinden ilham alınmış ve doğal ve parlak renkler tercih edilmiş.

Firmanın Ürün Tasarım Geliştiricisi Philip Dilé, amaçlarının "oyun oynamanın herkese ve evin her noktasına ait olduğunu" göstermek olduğunu ifade etti. Tanıtım görsellerinde genel olarak gençler ve çocuklar yer almasına rağmen IKEA'dan gelen açıklamalar, mobilyaların her yaşa uygun olduğunu ve yetişkinler tarafından da kullanılabildiğini gösteriyor.

Şimdilik hakkında fiyat bilgisi bulunmayan Brännboll serisinin Eylül 2024'te satışa çıkması bekleniyor.