Mobilya devi IKEA, koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfektan üretmeye başladı. Dev şirket, bu ürünleri eksiklik olan hastanelere yardım amaçlı yollayacak. Hatta bazı haberlere göre IKEA ürünlerin dağıtımına başlamış durumda.

Bütün dünya koronavirüsle boğuşurken, şu anda ihtiyacımız olan en önemli şeylerden biri N95 maskeleriyken bir diğeri ise el dezenfektanları. Hastanelerde bu hayati önem taşıyan şeylerin stoğu ise bitmek üzere. Durum bu şekildeyken de, birçok köklü şirket hastanelere yardımcı olmak amacıyla medikal malzeme üretimine geçti. Under Armour ve Reformation gibi giyim markaları cerrahi maske üretirken, Tito's ve Koval gibi markalar el dezenfektanı üretiyor.

Şimdi de, bu firmaların arasına en büyük mobilya üreticilerinden olan IKEA katıldı. İsveçli dev şirket, geniş tedarik zincirini maske, el dezenfektanı ve önlük üretimi için kullanacak. Reuters'e göre, IKEA'nın mağazalarının çoğu kapalı olmasına rağmen bu tıbbi yardım ürünlerinin dağıtımı Avrupa'da başladı.

Birçok şirket gönüllü olarak maske üretiyorken bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu havadaki virüsleri filtreleyerek tam koruma sağlayan N95 maskelerini üretmiyor. Ancak uzmanlar diğer maskelerin de bir miktar koruma sunduğu konusunda hemfikir görünüyor. Bu maskeler, havadaki partiküllerin %95'e kadarını filtrelemiyor ancak hiçbir işe yaramıyor demek de yanlış olur.

Geçtiğimiz günlerde, IKEA koronavirüs nedeniyle Amerika genelinde 50 mağazasını kapattığını açıklamıştı. Dev mobilya üreticisinin Amerika'da 18 bin çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların çoğu ise saatlik çalışan işçilerden oluşuyor. Böyle olmasına rağmen IKEA çalışanlarına ücretli izin verdi ve normal vardiya maaşlarını ödemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, mağazalar kapalı olmasına rağmen internet üzerinden sipariş vermeye devam edebilirsiniz. Ocak ayının sonunda Çin'de kapanan IKEA mağazaları ise yavaş yavaş yeniden açılmaya başlandı.