Koronavirüsten diğer ülkelere nazaran daha az etkilenen Rusya, salgınla mücadeleye hazırlanıyor. Rusya, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin takip edileceği bir uygulama geliştiriyor.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Açıklanan rakamlara göre şu an dünya genelinde 886 bin 112 vaka bulunuyor ve virüs sebebiyle 44 bin 228 kişi de hayatını kaybetti. Tabii ülke yönetimleri de etkisini sert hissettiren bu salgına karşı çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

Bu konuda çözüm üretmeye çalışan ülkelerden bir tanesi de Rusya. Toplamda 2.777 vakanın görüldüğü ve 24 kişinin hayatını kaybettiği Rusya, koronavirüs ile mücadelede, virüs tanısı konulan vatandaşlarının evde kal uyarılarına uyup uymadığını kontrol etmek için bir uygulama yayınlamayı planlıyor.

Koronavirüs hasta takip uygulaması

BBC’de yer alan habere göre hükûmet yetkilileri, yazılımın perşembe gününe kadar çıkış yapmasını bekliyor. Rusya’nın bu hamlesi, Avrupa’daki sağlık enstitülerinin virüs takip ağı kurma girişimiyle de örtüşüyor. İddialara göre Birleşik Krallık ve Almanya da benzer bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Rusya’nın geliştireceği bu yazılım, ilk olarak koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneden gönderilenlerle sınırlandırılacak. BBC’de yer alan habere göre uygulama; kullanıcının çağrılarına, konumuna, kamerasına, depolamasına, ağ bilgilerine ve diğer verilerine erişim için izin isteyecek. Uygulama, hem iOS hem de Android platformuna çıkacak.

Şubat ayında virüsün çıktığı nokta ilan Çin’de de benzer bir uygulama yayınlanmıştı. Uygulama sayesinde insanlar, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle etkileşime geçip geçmediklerini öğrenebiliyorlardı. Daha sonra kullanıcı verilerinin polisle paylaşıldığı ortaya çıktı.

Tabii insanların bu kadar çok kişisel verisine erişilmesi güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Privacy International’ın kıdemli araştırmacısı Tom Fisher “Bu uygulamanın, milyonlarca insanın hareketlerini takip etmede kullanılmasından ve sosyal kontrol aracı olmasından endişeliyiz” dedi.