IKEA, Temaslı Aşısız Çalışanlarının Maaşını Kesecek

IKEA, İngiltere'deki çalışanları için çok tartışılacak bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre aşı vurulmayan ve temaslı duruma düşen çalışanlar, maaş kesintisi ile karşılaşacak. Aşılı çalışanlar ile sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayanlar, uygulamadan muaf olacak.

Türkiye'de de hizmet vermekte olan İsveç merkezli mobilya markası IKEA, İngiltere'de çok tartışılacak bir karar aldı. Aşılı olmayan çalışanlara yönelik bu karar, pek çok kişinin tepkisini çekecek gibi görünüyor. Zira şirket, aldığı karar doğrultusunda COVID-19 aşısı vurulmayan çalışanlarının temaslı olması durumunda, çalışılmayan süre boyunca maaş kesintisi yapacak.

Edinilen bilgilere göre İngiltere'deki bir IKEA çalışanı, haftada 100 sterlin civarı para kazanıyor. Bir çalışan, aşı olmadığı gibi bir de temaslı duruma düşerse, haftalık maaşından mahrum edilecek. Süreç uzadıkça, maaştaki kesinti de artacak. Şirket, aşılı olan çalışanları ile hamilelik ya da diğer sağlık sorunları nedeniyle aşı vurulamayan çalışanların bu uygulamadan muaf olacağını açıkladı.

"İşletmeler zor durumda"

Bir IKEA yetkilisi tarafından yapılan açıklamalarda koronavirüsün ve koronavirüs aşısı olmanın oldukça hassas bir konu olduğu ifade edildi. Değişen koşullar doğrultusunda hareket etmek zorunda olduklarını anlatan yetkili, şirket politikalarının değişmesinin olağan bir şey olduğunu söyledi. Son dönemlerde çok fazla sayıda çalışanın hastalığa yakalandığını belirten yetkili, işletmelerin zor durumda kalmaya başladığını açıkladı.

IKEA'nın kararı şu an için yalnızca İngiltere'yi kapsıyor. Ancak bu durum, ilerleyen dönemlerde değişebilir gibi görünüyor. Şirket, salgının seyrine göre hareket edip, farklı ülkelerde de benzer kararlar alabilir. Ancak sürecin nasıl devam edeceği şimdilik bilinmiyor...