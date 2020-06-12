İki Ayak Üzerinde Yürüyen Tarih Öncesi Timsah Keşfedildi

Bilim insanları, Güney Kore’de bir kayanın üzerinde bulunan tarih öncesi ayak izlerini incelediler. Yapılan çalışmada ayak izlerinin tarih öncesinde yaşamış, iki ayak üzerinde yürüyebilen timsahlara ait olabileceği sonucuna varıldı.

Güney Kore ve ABD’den paleontologlar, Güney Kore’de bir kayaya gömülü halde bulunan ayak izlerinden yola çıkarak yaptıkları çalışmada, günümüz timsahlarından farklı olarak iki ayak üzerinde yürüyebilen timsahların varlığını ortaya çıkardılar.

Yapılan çalışmayla ilk defa, iki ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türü bulunmuş oldu. Kayanın üzerinde bulunan oldukça iyi korunmuş ayak izleri, 18 ile 24 cm arasında bir uzunluğa sahip durumda. Ayak izini analiz eden bilim insanları, ayak izine sahip canlının vücut uzunluğunun 3 metreye kadar olabileceğini tahmin ediyorlar.

Güney Kore’de bulunan ayak izlerinde, ayak parmak izleri de tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde Scientific Reports’ta yayınlanan çalışmanın sonuçlarında bulunan dar ayak izlerinin tamamen arka uzuvlarla yapıldığı söylendi. Araştırmacılar, ayak izlerinin bazı bölgelerinde ayak parmak izlerinin ve cilt izlerinin de bulunduğunu söylediler.

Güney Kore’nin başka bölgelerinde de daha önce benzer izler bulunmuştu. Ancak daha önce bu ayak izleri, tarih öncesi dev uçan sürüngenler olarak tanımlanan pterosaurlara ait olduğu düşünülüyordu.

Bulunan yeni ayak izleri üzerinde Güney Kore ve ABD’den bilim insanlarının yaptığı yeni çalışma, ayak izlerinin Batrachopus grandis adı verilen tarih öncesi bir timsah türüne ait olduğunu gösteriyor. Keşfi gerçekleştiren bilim insanları, bu tarih öncesi timsahın ayakları üzerinde yürüdüğüne dair somut kanıtlara ulaşmış durumdalar.

100 milyon yıldan fazla bir süre önce, kretase döneminin başlarında yaşayan Batrachopus grandis, bugünkü timsahlardan farklı olarak sadece karada yaşıyordu. Bilim insanları, ilk olarak dört ayak üzerinde de yürüdüğü anlaşılan tarih öncesi timsahın, zaman içinde iki ayağı üzerinde yürüme yetisine kavuştuğunu öne sürüyorlar.

Kretase dönemine ait kalıntılarda daha önce iki ayak üzerinde yürüyen timsah kalıntısı bulunamamasına rağmen bilim insanları, iki ayak üzerinde yürüyen timsahların 250 milyon yıl önce başlayan erken Mezozoik dönemde yaşamaya başlamış olabileceklerini açıkladılar.

Batrachopus grandisin ilk olarak yüzdüğü düşünülüyordu

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, ayak izleri üzerindeki çalışmalarında ilk olarak ayak izlerini bırakan canlının yüzdüğü ihtimali üzerinde durdular. Bu olasılık ayak izlerinin arka ayaklar tarafından ortaya çıkarılacak kadar derin olmadığı düşüncesiyle değerlendirilmişti.

Çalışmaya katılan araştırmacılardan Colorado Üniversitesi’nden paleontolog Martin Lockley, çalışmanın ilerleyen aşamalarında canlının yüzerken bu izleri bırakma ihtimalini dışarda bıraktıklarını söyledi. Lockley, ayak izlerinin çok düzenli olduğunu, bu nedenle yüzerken oluşamayacağını belirtti.

Modern timsahlar, su altında iki ayak üzerinde yürüyebiliyor

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Martin Lockley, “Modern timsahlar da bazen birlikte yürümek için arka ayaklarını kullanırlar. Ancak bu yürüyüşten ortaya çıkan ayak izleri bir sonraki ayak izi deseninin önünde, düzenli bir ayak izi değildir” dedi.

Bilim insanları, tarih öncesi canlının ön ayak izlerinin tutarlı bir şekilde olmadığını ve bulunan ayak izlerinin iki ayağı üzerinde yürüyen yeni bir türe işaret ettiğini açıkladılar. Bu iki ayak üzerinde yürüyen canlı ihtimaliyse arka iki ayağı üzerinde yürüyen bir timsah olarak belirlendi.