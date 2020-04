Timsahlar, Okyanusta Yunus ve Balinaları Taklit Ediyormuş

Soyu tükenmiş olan Thalattosuchia adlı canlı, deniz yaşamına uyum sağlayabilmek için vücudunu aerodinamik şekle soktu ve iç kulak geliştirdi. Erken Jura döneminden Erken Kretase dönemine kadar yaşayan Thalattosuchialar, deniz timsahı olarak da biliniyor.

Tarih öncesinin ölümcül timsahlarının Jura devrindeki denizlerde hüküm sürmek için balina ve yunusların şeklini ve duyularını taklit ettiği, yapılan araştırma ile ortaya kondu.

Karada yaşayan atalarından hızlıca yüzen avcılar olacak şekilde evrimleşen "thalattosuchia" soyu tükenmiş durumda. Bu canlılar bedenlerini aerodinamik şekle sokarak suda daha güçlü hareket edebilmek için yassı kuyruklar geliştirdi, kol ve bacaklarını yüzgeç olacak şekilde uyarladı.

İskoçya'dan araştırmacıların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanları yer aldığı araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) adlı hakemli dergide yayımlandı.

Edinburgh Üniversitesi'nden araştırma kapsamındaki uzmanlar, bu canlıların 170 milyon yıl önce okyanuslara uyum sağlarken dengeden sorumlu olan iç kulak geliştirdiğini de tespit etti. Paleontologlar ise bu iç kulağın vestibüler sistemini incelemek için bir dizi fosil kafatasının bilgisayarlı tomografilerini analiz etti.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre thalattosuchia'nın kısmen suda yaşadığı uzun süre boyunca kulak kanalları tombullaşıp küçüldü. Duyusal sistemi daha az duyarlı yapan bu şekil, balina ve yunuslarda da aynı şekilde.

Bu kanal şeklinin okyanuslar için daha elverişli olduğunu ifade eden bilim insanları, benzer bir değişimin bağımsız olarak balinalarda da yaşandığını ve bu uyum sağlama dönemi boyunca türlerin birbirini taklit ettiğini düşünüyor.

Araştırmacılardan Edinburgh Üniversitesi'nin yerbilimleri fakültesinden doktora öğrencisi Julia Schwab "İç kulak gibi duyu organları bu eski çağ hayvanlarının nasıl yaşadığını anlamada önemli rol oynuyor. Bu deniz timsahlarının bugün yaşayan balinalar ve suda yaşayan başka sürüngenler gibi çok kendine özgü bir iç kulak şekline sahip olduğunu keşfettik" dedi. Uzmanlar elde ettikleri bulgulara göre timsahların duyu sistemlerini derin sular olan yeni ortamlarına alışmak için geliştirdiğini de ifade etti.

Çalışmada yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin yerbilimleri fakültesinden Dr. Steve Brusatte "Eski çağdaki suda yaşayan timsahlar iskeletlerini daha iyi yüzücü olmak için değiştirdikten sonra bu olağandışı iç kulakları geliştirdi. Balinalar da aynı şekilde kulaklarını değiştirdi ancak bunu suya girdikten kısa süre sonra yaptılar. Öyle görünüyor ki timsah ve balinalar karadan suya geçereken benzer ama farklı evrimsel yollar izledi" ifadelerini kullandı.