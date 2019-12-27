İlk Kez, İki Çip Arasında Veri Işınlama Yapıldı

Bilim insanları, kuantum internet teknolojisi için çok önemli bir kapıyı araladılar. Laboratuvar ortamında iki elektronik çipe foton yerleştiren bilim insanları, bu fotonlar arasında herhangi bir bağ olmadan veri aktarımı yapmayı başardılar. Gerçekleşen bu olaya, kuantum ışınlanma deniliyor.

Bilim insanları, bilgisayar teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta son dönemlerde yürütülen çalışmalar, kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesine neden oldu ve şu sıralar, kuantum internet konuşulur durumda. Bilim insanları, yaptıkları son araştırmayla ise tarihte bir ilki gerçekleştirdiler. Bilim insanları, ilk kez iki bilgisayar çipi arasında kuantum ışınlama işlemini başarıyla gerçekleştirdiler.

Bilim insanlarının son çalışması, klasik fiziğin tüm sınırlarını aşıyor. Çünkü klasik fiziğe göre hiçbir şey, ışık hızından daha yüksek hızlara ulaşamaz. Ancak bilim insanlarının yaptığı kuantum veri ışınlama işlemi, ışık hızından çok daha yüksek hızlara ulaşarak gerçekleştirildi. Peki bu durum nasıl mümkün oldu? Dilerseniz şimdi, bilim insanlarının yaptığı son araştırmanın detaylarına yakından bakalım.

İki çip arası kuantum ışınlama ilk kez gerçekleştirildi

Araştırma; Bristol Üniversitesi ve Danimarka Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları aracılığıyla gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, iki bilgisayar çipi arasında herhangi bir fiziksel ya da elektriksel bir bağ kurmayan bilim insanları, bu iki çip arasında veri göndermeyi başardılar. Bu araştırma, kuantum internetin gelişimi için önemli bir kapıyı da aralıyor.

Yapılan araştırmayı normal fizik kuralları içerisinde değerlendirmek mümkün değil. Çünkü bu araştırmanın temelini oluşturan varsayımlara göre kuantumsal anlamda veri iletiminin, herhangi bir mesafe sınırı yok. Hatta Einstein bu durumu, "belirli bir mesafedeki ürkütücü eylem" olarak nitelendiriyor.

Bilim insanları, bu araştırmayı yapabilmek için laboratuvar ortamında bilgisayar çiplerinde dolaşan bir foton çifti oluşturdular. Bu foton çifti, her iki çipte de ortak olarak dolaşırken bir kuantum ölçümü yapıldı. Bu ölçüm, söz konusu fotonun durumunu değiştirdi ve bu değişim, diğer çipteki fotonun durumunu da doğrudan etkiledi.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarına göre bu işlem, pek çok kez denenmiş ve yüzde 91 oranında başarı sağlanmış. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmanın bir numaralı ismi Dan Llewellyn, her iki çipte de bulunan fotonların tek bir kuantum durumunu paylaştığını belirlediklerini söylüyor. Aslına bakacak olursak bu durum, veri aktarımının sağlanmasının temelini oluşturmuş durumda.

Yapılan bu araştırma, normal koşullarda fazla heyecan verici değil. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de herhangi bir bağlantı olmadan veri aktarımları yapılabildi. Hatta ilk olarak 100 kilometre mesafede yapılan veri aktarımı, sonraki denemelerde 1.200 kilometre uzaklığa kadar ulaştı. Ancak bu araştırmayı benzersiz kılan nokta, iki farklı çip üzerinde kuantum ışınlanmanın gerçekleştirilmiş olması.