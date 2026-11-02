Toyota, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini yayınladı. Markanın fiyat listesinde Corolla, Yaris, C-HR, Corolla Cross, Yaris Cross, Hilux ve Proace ailesi gibi modeller bulunuyor.

Toyota, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini yayınladı. Açıklanan listede bazı modellerdeki kampanyalı fiyatlar dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

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Bu içerikte Toyota’nın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Toyota fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.545.500 TL 1.965.000 TL Toyota Yaris Hybrid 2.546.500 TL 2.100.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.859.000 TL 2.290.000 TL Toyota Corolla Hatchback Hybrid 2.960.000 TL 2.320.000 TL Toyota Corolla Hybrid 2.968.000 TL - Toyota Yaris Cross Hybrid 2.926.000 TL 2.545.000 TL Toyota Corolla Cross Hybrid 3.413.000 TL 2.899.000 TL Toyota Land Cruiser Prado 17.550.000 TL 12.490.000 TL Yeni Hilux 4.325.000 TL 4.109.000 TL

Corolla fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Benzinli Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.965.000 TL 1.5 Benzinli Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 1.5 Benzinli Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 1.5 Benzinli Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 1.5 Benzinli Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL

Toyota Corolla, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden ve markanın Türkiye'de en uzun süredir tanınan sedan modellerinden biri. Günlük kullanım ve aile odaklı beklentilere hitap eden model, Kasım 2026 listesinde farklı donanım seviyeleriyle sunulması da kullanıcıların tercihlerini çeşitlendirmesine de imkan tanıyor.

Corolla opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV'li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 19.550 TL

Corolla Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL

Corolla Hybrid, klasik sedan gövdesini hibrit motor teknolojisiyle bir araya getiren bir modeldir. e-CVT şanzımanla sunulan model, özellikle şehir içindeki kullanımda daha verimli bir sürüş karakteri arayanlara yönelik bir alternatif oluşturuyor.

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Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 17.500 TL %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL

Corolla Cross Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.413.000 TL 2.899.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.515.000 TL 2.990.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.234.000 TL 3.650.000 TL

Corolla Cross Hybrid, Corolla ailesinin SUV karakterli temsilcisi olarak yüksek sürüş pozisyonu ve geniş kullanım alanı arayanlara hitap ediyor. Hibrit motor yapısıyla verimlilik beklentisini öne çıkaran model, aile kullanımı ve günlük ulaşım ihtiyaçları için çok yönlü bir alternatif oluşturuyor.

Corolla Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 26.000 TL

Toyota C-HR Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.859.000 TL 2.290.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.112.000 TL 2.873.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.419.000 TL 3.132.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.577.000 TL 3.307.000 TL

Markanın daha keskin ve farklı tasarım anlayışını yansıtan kompakt SUV modellerinden Toyota C-HR Hybrid, hibrit motor seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara seslenen bir modeldir. Listede farklı donanım seçenekleriyle geniş bir tercih alanı sunuyor.

Toyota C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.960.000 TL 2.230.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.894.500 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.050.000 TL 2.894.500 TL

Corolla Hatchback Hybrid, kompakt ve sportif gövde yapısıyla öne çıkıyor. Hatchback tasarımın sunduğu pratikliği hibrit motor teknolojisiyle birleştiren model, özellikle şehir içi kullanımına ağırlık veren sürücüler için oldukça uygun.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %70 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 22.700 TL %80 ÖTV'li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 24.000 TL

Yaris Cross Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid 130 HP Flame 130 HP e-CVT 2.926.000 TL 2.545.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.400.000 TL 2.858.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP Passion X-Pack 130 HP e-CVT 3.637.000 TL 3.095.000 TL

Yaris ailesinin SUV karakterli üyesi Yaris Cross Hybrid, kompakt boyutları ve yüksek sürüş pozisyonuyla şehir içi kullanıma hitap ediyor. Kasım ayında Flame X-Pack ve Passion X-Pack donanımlarında da kampanyalı fiyatlar bulunuyor.

Yaris Cross Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %90 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 25.350 TL

Yaris Hybrid fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.546.500 TL 2.100.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.947.500 TL 2.575.000 TL

Yaris Hybrid, küçük boyutlarını hibrit motor teknolojisiyle birleştirerek şehir içi kullanıma odaklanan bir model. Kompakt gövdesi sayesinde dar alanlarda kullanım ve park kolaylığı sunarken otomatik şanzıman yapısı da şehir trafiğinde pratiklik sağlıyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %80 ÖTV’li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 18.500 TL

Land Cruiser Prado fiyatları - Kasım 2026

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |Tüzel Müşterilere Özel

Kampanyalı Fiyat 2.8 L D-4D Mild Hybrid

Land Cruiser Prado, Toyota’nın üst segment SUV seçenekleri arasında yer alan ve güçlü karakteriyle öne çıkan bir model. Toyota'nın ürün gamında daha üst konumda bulunan model, geniş iç hacmi ve sağlam yapısıyla diğer binek modellerden ayrılıyor.

Land Cruiser Prado opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Hilux fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Adventure A/T 4.325.000 TL 4.109.000 TL 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4X4 Hi-Cruiser A/T 4.850.000 TL 4.390.000 TL 2.8 D-4D Mild Hybrid Power 4x4 Invincible A/T 5.510.000 TL 4.729.000 TL

Yeni Hilux, güçlü motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle pick-up sınıfındaki seçeneklerden biri.

Yeni Hilux opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat %50 ÖTV'li versiyonlarda Metalik ve Sedefli Metalik Renk Farkları 36.100 TL

Kaynak: Toyota Türkiye