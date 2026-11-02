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Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

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Togg, Kasım 2026 döneminde geçerli olan güncel fiyatlarını korudu. Markanın resmi fiyat listesinde SUV gövde tipine sahip T10X ve fastback gövde yapısına sahip T10F modelleri bulunuyor.

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Togg, Kasım 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatları belli oldu. Markanın ürün gamında SUV gövde yapısına sahip T10X ve fastback tasarımlı T10F modelleri bulunuyor. Her iki model de farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Togg'un resmi fiyat listesinde yer alan güncel teslim fiyatlarını, model bazında versiyon seçeneklerini ve resmi fiyat listesinde belirtilen opsiyonları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar
Togg T10X
Togg T10F

Togg fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı
T10X 1.909.048
T10F 1.884.980 TL

Kasım 2026 Togg fiyat listesi için geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Togg tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri, takas avantajları ve dönemsel satış koşulları fiyatlarda değişiklik yaratabilir.

T10X fiyatları - Kasım 2026

Togg T10X

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Teslim Fiyatı
Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL
Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL
Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL
Elektrikli V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Modelde standart ve uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonu da bulunuyor.

T10X opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Teknoloji ve Konfor Paketi 50.000 TL V1
Kış Paketi 25.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL V2
Obsidiyen Tasarım Paketi 100.000 TL V2 4More

T10F fiyatları - Kasım 2026

Togg T10F

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Teslim Fiyatı
Elektrikli V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL
Elektrikli V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL
Elektrikli V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL
Elektrikli V2 4More 3.217.937 TL

T10F, Togg'un fastback gövde yapısına sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla sunuluyor. Standart ve uzun menzil seçeneklerine ek olarak V2 4More versiyonu da ürün gamında yer alıyor.

T10F opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Teknoloji ve Konfor Paketi 40.000 TL V1
Kış Paketi 30.000 TL V2
Akıllı Destek Paketi 30.000 TL V2
19 İnç Jantlar 40.000 TL V1
Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 50.000 TL V2
Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar 66.000 TL V2 4More
Panoramik Cam Tavan 50.000 TL V1, V2
Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL V2
Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar 50.000 TL V2

Togg, Kasım 2026 Finansman Seçenekleri

Togg, kasım ayında da T10X ve T10F modelleri için farklı kredi seçenekleri sunuyor. Markanın resmî satış ve finansman sayfasında sınırlı sayıdaki araçlar için %0 faizli kredi seçeneklerinin yanı sıra daha uzun vadeli finansman alternatifleri de bulunuyor.

  • T10F V2: 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faizle aylık 166.667 TL ödeme seçeneği bulunuyor. Alternatif olarak 800.000 TL kredi, 8 ay vade ve %0 faizle aylık 100.000 TL ya da 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizle aylık 50.000 TL ödeme yapılabiliyor.

  • T10F 4More: 1.500.000 TL kredi, 10 ay vade ve %0 faizle aylık 150.000 TL ödeme seçeneği sunuluyor.

  • Uzun vadeli seçenekler: T10F V2 için 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,95 faizle aylık 78.008 TL; T10F 4More içinse 1.500.000 TL kredi, 36 ay vade ve %2,99 faizle aylık 78.093 TL ödeme seçeneği bulunuyor.

  • T10X V2: 800.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faizle aylık 133.333 TL ödeme yapılabiliyor. Diğer seçenekler ise 600.000 TL kredi, 8 ay vade ve %0 faizle aylık 75.000 TL ile 400.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizle aylık 33.333 TL ödeme şeklinde.

  • T10X 4More: 1.500.000 TL kredi, 10 ay vade ve %0 faizle aylık 150.000 TL ödeme seçeneği sunuluyor.

  • Uzun vadeli seçenekler: T10X V2 için 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,95 faizle aylık 78.008 TL; T10X 4More içinse 1.500.000 TL kredi, 36 ay vade ve %2,99 faizle aylık 78.093 TL ödeme seçeneği bulunuyor.

Kaynak: Togg

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