Togg, Kasım 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatları belli oldu. Markanın ürün gamında SUV gövde yapısına sahip T10X ve fastback tasarımlı T10F modelleri bulunuyor. Her iki model de farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.
Togg'un resmi fiyat listesinde yer alan güncel teslim fiyatlarını, model bazında versiyon seçeneklerini ve resmi fiyat listesinde belirtilen opsiyonları bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
Togg fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|T10X
|1.909.048
|T10F
|1.884.980 TL
Kasım 2026 Togg fiyat listesi için geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları baz alınarak hazırlanmıştır. Togg tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri, takas avantajları ve dönemsel satış koşulları fiyatlarda değişiklik yaratabilir.
T10X fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Teslim Fiyatı
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.909.048 TL
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.219.668 TL
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.411.000 TL
|Elektrikli
|V2 4More Obsidiyen
|3.218.137 TL
Togg T10X, markanın SUV gövde tipine sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Modelde standart ve uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra çift motorlu V2 4More Obsidiyen versiyonu da bulunuyor.
T10X opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|50.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|25.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|65.000 TL
|V2
|Obsidiyen Tasarım Paketi
|100.000 TL
|V2 4More
T10F fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Teslim Fiyatı
|Elektrikli
|V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|Elektrikli
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|Elektrikli
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|Elektrikli
|V2 4More
|3.217.937 TL
T10F, Togg'un fastback gövde yapısına sahip tamamen elektrikli modeli olarak V1 ve V2 versiyonlarıyla sunuluyor. Standart ve uzun menzil seçeneklerine ek olarak V2 4More versiyonu da ürün gamında yer alıyor.
T10F opsiyon fiyatları - Kasım 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|40.000 TL
|V1
|Kış Paketi
|30.000 TL
|V2
|Akıllı Destek Paketi
|30.000 TL
|V2
|19 İnç Jantlar
|40.000 TL
|V1
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|50.000 TL
|V2
|Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar
|66.000 TL
|V2 4More
|Panoramik Cam Tavan
|50.000 TL
|V1, V2
|Meridian Premium Ses Sistemi
|50.000 TL
|V2
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|50.000 TL
|V2
Togg, Kasım 2026 Finansman Seçenekleri
Togg, kasım ayında da T10X ve T10F modelleri için farklı kredi seçenekleri sunuyor. Markanın resmî satış ve finansman sayfasında sınırlı sayıdaki araçlar için %0 faizli kredi seçeneklerinin yanı sıra daha uzun vadeli finansman alternatifleri de bulunuyor.
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T10F V2: 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faizle aylık 166.667 TL ödeme seçeneği bulunuyor. Alternatif olarak 800.000 TL kredi, 8 ay vade ve %0 faizle aylık 100.000 TL ya da 600.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizle aylık 50.000 TL ödeme yapılabiliyor.
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T10F 4More: 1.500.000 TL kredi, 10 ay vade ve %0 faizle aylık 150.000 TL ödeme seçeneği sunuluyor.
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Uzun vadeli seçenekler: T10F V2 için 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,95 faizle aylık 78.008 TL; T10F 4More içinse 1.500.000 TL kredi, 36 ay vade ve %2,99 faizle aylık 78.093 TL ödeme seçeneği bulunuyor.
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T10X V2: 800.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faizle aylık 133.333 TL ödeme yapılabiliyor. Diğer seçenekler ise 600.000 TL kredi, 8 ay vade ve %0 faizle aylık 75.000 TL ile 400.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizle aylık 33.333 TL ödeme şeklinde.
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T10X 4More: 1.500.000 TL kredi, 10 ay vade ve %0 faizle aylık 150.000 TL ödeme seçeneği sunuluyor.
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Uzun vadeli seçenekler: T10X V2 için 1.700.000 TL kredi, 48 ay vade ve %2,95 faizle aylık 78.008 TL; T10X 4More içinse 1.500.000 TL kredi, 36 ay vade ve %2,99 faizle aylık 78.093 TL ödeme seçeneği bulunuyor.
Kaynak: Togg