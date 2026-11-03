Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Peugeot Kasım 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel binek otomobil listesinde E-208, 308, 2008, E-2008, 408, 3008, E-3008, 5008 ve E-5008 modelleri yer alıyor.

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Peugeot, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen sıfır otomobil fiyat listesini açıkladı. Listede tamamen elektrikli E-serisi modellerinin yanı sıra hibrit ve dizel seçenekler de bulunuyor.

Bu içerikte Peugeot Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller

Peugeot Kasım 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 408 ve 3008'de İndirim Fırsatı
Peugeot E-208
308_GT
Peugeot 2008
Peugeot E-2008 +5

Peugeot fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
E-208 2.080.000 TL -
308 2.360.000 TL -
2008 2.353.000 TL -
E-2008 2.245.000 TL -
Yeni 408 2.685.000 TL -
3008 2.967.000 TL 2.755.000 TL
E-3008 3.384.500 TL -
5008 3.426.000 TL -
E-5008 3.573.500 TL -

E-208 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot E-208

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik GT 100 kW 2.080.000 TL -

Peugeot E-208, markanın tamamen elektrikli şehir otomobili olarak ürün gamında yer alıyor. Kompakt boyutları ve elektrikli motoruyla şehir içi kullanımına odaklanan model, Türkiye'de GT donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

E-208 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar Fiyat
Metalik Boya, Özel Metalik Boya GT 4.861 TL
Özel Metalik Boya GT 6.250 TL

308 fiyatları - Kasım 2026

308_GT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 BlueHDi 130 hp, Dizel ALLURE EAT8 2.360.000 TL -
1.5 BlueHDi 130 hp, Dizel GT EAT8 2.695.000 TL -

Peugeot 308, Kasım 2026 fiyat listesinde 1.5 litrelik BlueHDi dizel motor ve EAT8 otomatik şanzımanla yer alıyor. Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneği bulunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

308 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar Fiyat
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 10.556 TL

2008 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot 2008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit ALLURE eDCS6 2.353.000 TL -
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit GT eDCS6 2.632.000 TL -

Peugeot 2008'in 1.2 Hybrid 145 hp motoru, eDCS6 otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Modelde Allure ve GT donanım seviyeleri tercih edilebiliyor.

2008 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 9.500 TL 10.028 TL
Alcantara İç Döşeme GT 68.000 TL 71.778 TL

E-2008 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot E-2008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik ALLURE 115 kW 2.245.000 TL -
Elektrik GT 115 kW 2.400.000 TL -

E-2008, 2008 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak listede yer alıyor. Kasım ayında modelin Allure ve GT donanım seçenekleri bulunuyor.

E-2008 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar Fiyat
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 6.597 TL
Alcantara İç Döşeme
Elektrikli 6 yön ayarlanabilir / Elektrikli Bel Destekli / Isıtmalı / Masajlı Sürücü Koltuğu ve Isıtmalı Yolcu Koltuğu GT 47.222 TL

Yeni 408 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot 408

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 2.685.000 TL -
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid ALLURE eDCS6 Cam Tavan 2.802.000 TL 2.685.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.028.000 TL 2.856.000 TL

Yeni 408, fastback çizgileriyle Peugeot ürün gamında farklı bir konuma sahip. Hibrit motor ve eDCS6 şanzımanla listelenen modelde Allure ve GT donanımları yer alıyor.

Yeni 408 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya, Özel Metalik Boya ALLURE, GT 15.000 TL 15.833 TL
Focal Hi-Fi Ses Sistemi GT 50.000 TL 52.778 TL

3008 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot 3008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid Allure eDCS6 2.967.000 TL 2.755.000 TL
1.2 Hybrid 145 hp, Hybrid GT eDCS6 3.390.000 TL -

Peugeot 3008, markanın SUV ürün gamındaki önemli modellerinden biri. Yeni nesil tasarımı ve hibrit motor seçeneğiyle sunulan araçta 1.2 Hybrid 145 hp motor ve eDCS6 otomatik şanzıman bulunuyor.

3008 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 15.000 TL 15.833 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 85.000 TL 89.722 TL

E-3008 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot E-3008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik Allure 157 kW (210 hp) 3.384.500 TL -
Elektrik GT 157 kW (210 hp) 3.585.000 TL -

Peugeot E-3008, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Model, 157 kW (210 hp) elektrikli motorla Allure ve GT donanım seviyelerinde sunuluyor.

E-3008 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %55 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 10.417 TL 12.917 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 59.028 TL 73.194 TL

5008 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot 5008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit Allure eDCS6 3.426.000 TL -
1.2 Hybrid 145 hp, Hibrit GT eDCS6 3.750.000 TL -

Yeni 5008, geniş iç mekanı ve 7 koltuklu yapısıyla Peugeot'nun aile odaklı SUV modelleri arasında bulunuyor.

5008 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %80 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %90 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 15.000 TL 15.833 TL
7 Koltuk ALLURE, GT 80.526 TL 85.000 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 100.000 TL 105.556 TL

E-5008 fiyatları - Kasım 2026

Peugeot E-5008

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrik Allure 157 kW (210 hp) 3.573.500 TL -
Elektrik GT 157 kW (210 hp) 3.717.000 TL -

Yeni E-5008, 5008'in tamamen elektrikli versiyonu olarak Peugeot'nun elektrikli SUV ailesindeki yerini koruyor.

E-5008 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Versiyonlar %25 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı %55 ÖTV’li Anahtar Teslim Fiyatı
Metalik Boya ALLURE, GT 10.417 TL 12.917 TL
7 Koltuk ALLURE, GT 56.452 TL 70.000 TL
Nappa Deri Koltuklar GT 69.444 TL 86.111 TL

Kaynak: Peugeot Türkiye

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Toyota Yeni Hibrit Motorunu Duyurdu: Corolla'da Bu Motorla Gelecek

Toyota Yeni Hibrit Motorunu Duyurdu: Corolla'da Bu Motorla Gelecek

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Kasım 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Kasım 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com