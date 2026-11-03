Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Skoda’nın Kasım 2026 fiyat listesi güncellendi. Markanın güncel ürün gamında Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe modelleri bulunuyor.

Skoda, Kasım 2026 döneminde geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını açıkladı.

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Bu içerikte Skoda’nın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Skoda fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Fabia 2.009.900 TL 1.772.600 TL Scala 2.054.900 TL 2.389.200 TL Octavia 2.779.900 TL 2.385.500 TL Superb 3.774.900 TL 3.770.100 TL Kamiq 2.149.900 TL 1.962.700 TL Karoq 3.249.900 TL 2.999.800 TL Kodiaq 4.049.900 TL 3.998.100 TL Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL Enyaq 4.099.900 TL - Enyaq Coupe 4.199.900 TL -

Elroq fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 60 e-Prestige 190 PS 3.314.900 TL 2.481.600 TL

Elroq, markanın tamamen elektrikli SUV ürün gamında konumlanan modellerinden biri olarak Kasım 2026 listesinde tek donanım seçeneğiyle yer alıyor.

Elroq opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Enyaq Coupe fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrik, 190 PS 60 e-Sportline 4.199.900 TL - Elektrik, 340 PS 4x4 e-RS 5.649.900 TL -

Enyaq Coupe, elektrikli SUV karakterini coupe formuna yakın bir tasarımla birleştiren model olarak listede yer alıyor.

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Yeni Skoda Enyaq Coupé opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Enyaq fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli, 190 PS 60 e-Prestige 4.099.900 TL -

Enyaq, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak geniş kullanım alanı ve elektrikli sürüş karakterini bir arada sunuyor.

Enyaq opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 33.333 TL 3-5 Exclusive Renk 33.333 TL 3-5

Fabia fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.009.900 TL 1.772.600 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.269.900 TL 2.147.700 TL 1.5 TSI 177 PS, Benzinli Monte Carlo 130 Edition DSG 2.729.900 TL 2.389.900 TL

Skoda Fabia, markanın kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda pratiklik arayanlara hitap ediyor. Kasım 2026 listesinde Premium, Monte Carlo ve Monte Carlo 130 Edition donanımlarıyla yer alan model, Skoda ürün gamının en erişilebilir fiyatlı otomobili olarak öne çıkıyor.

Fabia opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5

Scala fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.054.900 TL - 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.304.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.559.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.779.900 TL 2.389.200 TL

Skoda Scala, hatchback sınıfında daha geniş gövde yapısı ve farklı motor seçenekleriyle listede yer alıyor.

Scala opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Octavia fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Elite DSG 2.779.900 TL 2.385.500 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.159.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.459.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.459.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 5.669.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Sportline DSG 3.559.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi RS DSG 5.769.900 TL -

Skoda Octavia, geniş iç hacmi ve günlük kullanıma uygun yapısıyla markanın en bilinen modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Kasım 2026 listesinde mHEV motorlu versiyonların yanında RS ve Combi seçenekleri de yer alıyor.

Octavia opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Superb fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.774.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.744.900 TL 3.998.400 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.744.900 TL 3.770.100 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Prestige DSG 4.864.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS Laurin & Klement Crystal DSG 5.194.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 5.314.900 TL - 2.0 TDI 193 PS Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.239.900 TL - 2.0 TSI 265 PS Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.339.900 TL - 2.0 TDI 193 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.359.900 TL - 2.0 TSI 265 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.459.900 TL -

Skoda Superb, markanın üst sınıfa konumlanan geniş aile otomobili olarak Kasım 2026 listesinde hem sedan gövdeye yakın versiyonları hem de Combi seçenekleriyle yer alıyor.

Superb opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5

Kamiq fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.149.900 TL 1.962.700 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.569.900 TL 1.999.900 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.709.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.879.900 TL 2.389.600 TL

Skoda Kamiq, markanın kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanım kolaylığını bir araya getiriyor.

Kamiq opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 18.519 TL 3-5 Exclusive Renk 18.519 TL 3-5 Panoramik Cam Tavan 39.352 TL 3-5

Karoq fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 3.249.900 TL - 1.5 TSI 150 PS, Benzin Yeni Prestige DSG 3.999.900 TL 2.999.800 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.999.900 TL 3.089.300 TL

Skoda Karoq, kompakt SUV sınıfında daha geniş kullanım alanı arayan kullanıcılara hitap eden bir model olarak listede yer alıyor.

Karoq opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 Elektrikli Açılabilir Panoramik Cam Tavan 41.667 TL 3-5

Kodiaq fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 4.049.900 TL - 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 4.749.900 TL 3.998.100 TL 1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.899.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Prestige DSG 4x4 6.749.900 TL - 2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Sportline DSG 4x4 6.999.900 TL - 2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 4x4 7.399.900 TL -

Skoda Kodiaq, markanın geniş SUV ailesindeki en kapsamlı seçeneklerden biri olarak Kasım 2026 listesinde yer alıyor.

Kodiaq opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.930 TL 3-5 Exclusive Renk 21.930 TL 3-5 7 Kişilik Versiyon 46.296 TL 3-5

Kaynak: Skoda Türkiye