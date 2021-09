Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla ABD'li iki dijital yayın platformu, seçtikleri korku filmlerini izleyecek kişilere 1300'er dolar vereceklerini duyurdu.

Bu Cadılar Bayramı sezonunda iki şirket, seçtikleri 13 korku filminin tamamını izleyecek cesareti gösterecek bir kişiye ayrı ayrı 1,300 dolar teklif ediyor.

Bu iki şirketten biri olan DISH Network, kendine güvenen bir hayranı The Shining, It ve Misery’nin de dahil olduğu bir düzine Stephen King romanı uyarlamasını izlemeye tabi tutacak. Uydu TV şirketi, seçilen kişiyi battaniye, patlamış mısın, şeker ve Stephen King ile alakalı özel eşyalardan oluşan bir ‘hayatta kalma kiti’ ile donatmanın yanı sıra, korkutucu sahnelerde kalp atışlarını ölçebilecekleri bir Fitbit de sağlayacak.

Adaylar 18 yaşın üstünde ve Amerikan vatandaşı olmalı:

Şirket, “13 filmi izleyip rapor vermeniz halinde sizlere 1,300 dolar ödemeyeceğiz! Bu parayı istediğiniz gibi harcayın. Sadece Colorado’daki bir otelden kaçının!” diyerek Stanley Kubrick’in beyaz perdeye taşıdığı efsane eser The Shining’e de atıfta bulundu. Seçilen aday dilerse tecrübelerini sosyal medyada paylaşabilecek ve herhangi gibi bir diploma ya da uyuşturucu testi gibi şeyler de istenmiyor. Şirketin adaylarda aradığı tek özellikler ise 18 yaşının üstünde ve Amerikan vatandaşı olmaları.

Bundan bağımsız olarak bir bir diğer internet sitesi olan FinanceBuzz, yüksek ve düşük bütçeli filmlerden oluşan bir derlemeyi izlemek üzere bir Korku Kalp Atış Hızı Analisti tuttuğunu duyurdu. Paranormal Activity, A Quiet Place, Get Out ve 1999 yapımı klasikleşmiş The Blair Witch Project, listedeki filmlerden bazıları.

Tıpkı ilk şirkette olduğu gibi, bu şirket de seçtiği seyirciye de ‘jump scare’ gibi korku anlarında kalp atışlarını ölçüp kaydedebilecekleri bir Fitbit verecek. Sitenin asıl amacı ise, bir korku filminin bütçesi ve izleyicisini ne derece dehşete düşürdüğü arasında bir bağlantı olup olmadığını ölçmek.

“Çoğu zaman korku filmleri, prodüksiyon stüdyosunun bütçesi yüzünden değil de hikayeleri sebebiyle korkunç oluyor.“ diyen FinanceBuzz, en iyi korku ve gerilim klasiklerinden bazılarının, oldukça iyi bilinen seriler ve süper kahraman filmlerine kıyasla çok düşük bütçeler ve iyi bir hikayeyle yapıldığının da altını çizdi.