Koronavirüs sebebiyle kapalı olan sinema salonları, bazı filmlerin vizyona girmeden direkt olarak dijital platformlara geçmesine sebep oluyor. Keanu Reeves’in iki yeni filmi de bu kaderi paylaşabilir.

Endüstride yer alan kıdemli bir analiste göre Keanu Reeves’in ağustos ayında vizyona girecek olan filmleri The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ve Bill & Ted Face the Music, direkt olarak dijital platformlara yolunu bulabilir.

Dünya genelinde 4,7 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs sebebiyle birçok ülkedeki sinema salonları geçici olarak kapılarını kapatmak zorunda kalmıştı. Bu da bazı filmlerin vizyona girmeden direkt olarak dijitale geçmesini tetiklemişti. Son olarak Trolls World Tour ve Scoob! filmleri, vizyona girmeden dijital platformlara yolunu bulmuştu.

Bazı filmlerin direkt dijitale gitmesi daha mantıklı

Exhibitor Relations’ın kıdemli analisti Jeff Bock konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Şu an dünyanın haziran ve temmuz ayında nasıl olacağını bilmiyoruz ancak stüdyolar filmlerini vizyona sokmak istiyorsa şimdiden reklam çalışmalarına başlamaları gerektiğini biliyoruz. Bu, riske edebileceklerinden çok daha fazla bir miktar. Bu yüzden bazı filmlerin direkt dijitale gitmesi daha mantıklı” ifadelerini kullandı.

Paramount Pictures, orijinal çıkış tarihi 22 Mayıs olan Sponge on the Run’ı 7 Ağustos’a, MGM’nin sahibi olduğu Orion Pictures ise Face the Music’i 21 Ağutos’a öteledi. Warner Bros., Wonder Woman 1984’ü 14 Ağustos’ta vizyona sokacağını duyurmuştu ancak stüdyo, Christopher Nolan’ın yönettiği ve 17 Temmuz’da vizyona girecek olan Tenet için uygun bir tarih bulamazsa Wonder Woman filmini aralık ayına öteleyebilir.

Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi Tenet ile Disney’in “live-action” Mulan filmi temmuz ayında vizyona girecek, ancak bu filmlerin sinema salonlarına yolunu bulmadan dijitale gelme ihtimali de bulunuyor. Bu ihtimalin oldukça küçük olduğunu da söyleyelim. Şu an için Sponge on the Run ve Face the Music’in vizyon tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.