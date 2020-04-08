Marvel, Ghost Rider rolü için Keanu Reeves ile henüz görüşme aşamasında olsa da, hayranlar ünlü aktörün rolü alacağından emin görünüyor. Keanu Reeves'in Ghost Rider rolünde olduğu hayran yapımı bir fragman yayınlandı.

Marvel'in ünlü aktör Keanu Reeves'i Ghost Rider olarak Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) katmaya çalıştığı artık bir sır değil. Stüdyonun başkanı Kevin Feige, sahip oldukları her yeni proje için Reeves ile görüştüklerini itiraf etmişti. Marvel hayranları da Reeves'i Ghost Rider rolünde görme konusunda son derece istekli.

Keanu Reeves ve Marvel, Ghost Rider rolü için henüz sadece görüşme aşamasında. Ancak stryder HD adlı bir YouTuber tarafından yapılan yeni bir fragman, ünlü aktörün Ghost Rider olarak nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

Hayran yapımı fragmanda Nicolas Cage'in oynadığı ilk Ghost Rider filminden görüntülerin yanı sıra karakterin Agents of S.H.I.E.L.D. dizisindeki görünümü de yer alıyor. Ayrıca, Hellboy (2019), Evil Dead (2013) ve Reeves'in rol aldığı Constantine filminden bazı sahneler de var. Elbette bu karışıma biraz da John Wick eklenmiş.

Reeves'in Marvel dünyasına adım atması ve Johnny Blaze rolüyle karşımıza çıkması sadece zaman meselesi gibi görünüyor. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızı, Ghost Rider karakterini yeniden parlatabilecek yegane isim olarak öne çıkıyor. Beklemek zor olsa da şimdilik hayran yapımı bu fragmanla yetinebiliriz.

Keanu Reeves'li hayran yapımı Ghost Rider fragmanı: