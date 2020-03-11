İskoçya'da 2. Dünya Savaşı'nda İnşa Edilen Gizli Sığınak

İkinci Dünya Savaşı’nın en kanlı mücadelelerinden bazılarına sahne olan Büyük Britanya, o döneme dair hala pek çok gizeme ev sahipliği yapıyor. İskoçya’da 40 yıl önce bir grup çocuk tarafından keşfedilen gizli bir sığınağın, İkinci Dünya Savaşı sırasında düşman kuvvetlerini sabote etmek için inşa edildiği ortaya çıktı.

40 yıl önce Kit Rodger ve arkadaşları, İskoçya'nın Craigielands Ormanı çevresinde dolaşırken küçük bir yeraltı sığınağı keşfettiler. Çocukların, geçmişini bilmeden içine girip çıktığı sığınak, aradan geçen yıllarda çalıların arasına gömüldü ve fark edilmez bir hal aldı.

Şimdilerde, Forest and Land Scotland (FLS) adlı bir şirkette anket teknisyeni olarak çalışan Rodger, bölgedeki bir ağaç kesiminin çevreye yönelik potansiyel etkilerini araştırmak için tam 40 yıl sonra Craigielands Ormanı’na yeniden ayak bastı. Kızılötesi sensörlerin yardımıyla sığınağın bulunduğu yerin haritasını çıkaran Rodger ve meslektaşı Kenny Bogle, bu çabaları sayesinde çok önemli bir sırrı aydınlığa kavuşturdu.

Yapılan araştırmalardan sonra, söz konusu sığınağın İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edildiği ve düşmanların ilk savunma hattını geçmesi durumunda işgali sabote etmekle görevli İngiliz kuvvetlerini barındırmak için yapıldığı belirlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı elde edilen zaferde önemli bir lider olan Winston Churchill, o dönem “Scallywags” olarak adlandırılan gizli birimler kurmuştu. “Churchill’ın gizli ordusu” olarak da anılan bu birimler, arazi hakkında zengin bilgi birikimine sahip erkeklerden oluşuyordu. Bu kişilerden son çare oldukları için, düşmanla ölümüne savaşmaları isteniyordu.

Yaklaşık 21 metrekare büyüklüğünde olan gizli sığınak, tabancalar, hafif makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri ve patlayıcılarla silahlanmış yaklaşık yedi milis kuvveti tarafından kullanılmış. BBC News’e göre, sığınakta muhtemelen bir masa ve bir ocak da bulunuyordu.

FLS şirketi, İskoçya'nın Craigielands Ormanı çevresinde yer alan sığınağın yerini tam olarak açıklamadı. Olası bir ziyaretçi akınını engellemek için böyle bir karar aldıklarını belirten şirket, tüm bilgilerin gerekli makamlarla paylaşıldığını ifade etti.