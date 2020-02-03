İrlanda'da Naziler Tarafından Kullanılan Silahlar Bulundu

İrlanda polisinin düzenlediği bir operasyonda, Naziler tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda kullanıldığına inanılan ve değeri 30 bin sterlinden fazla olan beş tabanca ve bir makineli tüfek ele geçirildi.

İrlanda merkezli The Irish Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre İrlanda'nın ulusal polis teşkilâtı Garda, düzenlediği bir operasyonda İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma silahlar buldu. Bir servis istasyonunun arkasına gizlenen silahların, 20. yüzyılın en ünlü diktatörü Adolf Hitler'in ordusu tarafından kullanıldığı bildirildi.

Habere göre söz konusu silahlar, geçtiğimiz ay İrlanda’nın büyük hırsızlık çetelerinden biri tarafından Dublin’deki bir yerden çalındı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusu tarafından kullanılan beş tabanca ve bir makineli tüfeğin Güney Dublin’deki Rathcoole bölgesinde saklandığı belirtiliyor.

Naziler tarafından kullanıldığına inanılan antika silahlar

Haberde, İrlanda polisi tarafından incelenen silahların, yakın zaman önce gerçekleşen bir soygunda çalındığı söyleniyor. Geçtiğimiz perşembe günü çalıntı bir BMW’deki üç çete üyesini takip eden polis, ikisini tutuklamayı başardı. Çete ile bağlantılı bir dizi eve baskın düzenleyen İrlanda polisi, sadece bir evde 200 bin sterlin değerinde çalıntı mücevherat buldu.

İrlanda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşı tarafsız kalan tek Milletler Cemiyeti üyesiydi. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında, ülkenin doğusundaki Bray Head tepesinde Nazi bombardıman uçakları için taşlardan yapılan bir şifre bulunmuştu. Bölgedeki yangından sonra ortaya çıkan şifrede, büyük harflerle İrlanda anlamına gelen ‘Eire’ yazıyordu.