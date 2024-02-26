sahibinden.com verilerine göre hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı. Ocak ayına ilişkin verileri gösteren rapor, ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşandığını gösteriyor.

Türkiye'de ikinci el otomobiller, geçtiğimiz yıl ilginç bir dönemden geçti. Piyasada yaşanan olumsuzluklar, ikinci el araçların sıfırdan pahalı hâle gelmesine yol açtı. Hükûmet, bunun önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yaptı ancak bu çalışmalar da istenen sonucu vermedi. İkinci el pazarı, sıfır otomobil kıtlığının ortadan kalkması ile nispeten düzeldi. Yapılan bir araştırma da ikinci el piyasasında fiyat düşüşleri yaşandığını gözler önüne seriyor.

Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen ilan platformu sahibinden.com'daki verilerden yararlanarak, "Otomobil Piyasası Görünümü" isimli bir rapor hazırladı. Bu raporda, otomobil piyasasında neler yaşandığı anlatılıyor. Paylaşılan verilere baktığımızda ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşandığını ve buna paralel olarak piyasadaki satışların artmaya başladığını görüyoruz. Gelin hep birlikte o araştırmanın detaylarına bakalım.

Otomobil fiyatları, ortalama 860 bin 443 TL bandında

Yapılan araştırmaya göre ikinci el otomobillerin reel fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 6, bir önceki yılın ocak ayına göre ise yüzde 8,5 oranında düşüş gösterdi. Buna göre, sahibinden.com'daki ortalama fiyat, 860 bin 443 TL oldu. Raporda, fiyatların enflasyondan arındırıldığı zaman da düşüş göstermekte olduğu ifade edildi. Hatta ikinci el otomobil fiyatları, enflasyon verilerinden bağımsız ele alındığı zaman 7 aydır düşüyor.

*Fiyatların aylık bazda nasıl değiştiğini gösteren grafik.

Yapılan araştırmalar, otomobil talep endeksinin bir önceki aya göre yüzde 5,6 artış gösterdiğini ortaya koydu. Öte yandan; satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 0,8 puan arttı. Yani satılan otomobil sayısında artış yaşanmış durumda. Bu arada; sahibinden.com'dan alınan veriler, ilana konan araç sayısında yüzde 1 azalma yaşandığını ortaya koydu. Yani ikinci el otomobile olan talep artarken, arz düşüyor.

*İlanda olan ikinci el otomobil sayısı ile satılan otomobillerin karşılaştırmalı grafiği.