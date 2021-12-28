Otomotiv sektöründe dev veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gerilemenin de etkisiyle önümüzdeki aylarda ikinci el araba fiyatlarında düşüş beklediklerini açıkladı.

Döviz kurlarında görülen düşüş, sıfır otomobil fiyatlarına yansımaya başlasa da ikinci el araba piyasasında henüz herhangi bir değişiklik olmadı. İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv veri şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil sektörünü sarsan döviz hareketliliği ve piyasanın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

2022 yılının tüm sektör için daha iyi olacağını ifade eden Yalçın, döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50 düşüş olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

"Otomobil piyasasında ciddi düşüşler görülecek"

Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin otomotiv sektörünü nasıl etkilediğini değerlendiren Hüsamettin Yalçın “2022, otomobil fiyatlarının daha makul olduğu ve hem sıfır hem de ikinci el arabalar için daha hareketli bir yıl olacak. Döviz kurunun da gerilemesiyle bir ay sonra ikinci el araba fiyatlarında ciddi bir düşüş bekliyoruz. Öngörülerimize göre Şubat ayının başında ikini el otomotiv piyasasında yüzde 50 oranında düşüşler görülecek.” dedi.

Son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucunda sıfır otomobillerde yüzde 40, ikinci el otomobillerde ise yüzde 200’leri aşan fiyat artışları oldu. İlerleyen süreçte dövizin kurunun gerilemesiyle araç fiyatlarında düşüşün yaşanacağını dile getiren Yalçın, “Döviz kurundaki yaşanan gelişmelerin ardından 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta 7 otomobil firmasının da fiyatlarını güncellemesini bekliyoruz” dedi.

Hüsamettin Yalçın’a göre eski fiyatlara dönüş olmayacak ancak bir ay önceki fahiş fiyatlar da olmayacak. Bir ay için yüzde 50’lik bir düşüş ciddi bir oran olsa da şu an piyasada hâkim olan çoğu fiyatlandırmada, satıcıların adeta birbirileri ile yarıştığını hatırlamak da yarar var. İkinci el otomobil fiyatlarının çığ etkisiyle yükseldiğini vurgulayan Hüsametin Yalçın, “Döviz kurunun gerilemesiyle böyle şeylerin ortadan kalkması lazım” dedi.