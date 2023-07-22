Ticaret Bakanlığı, birinci derece akrabalar da dahil olmak üzere akraba üzerinden vekalet ile ikinci el otomotiv satışı gerçekleştirenleri inceleme altına aldı.

Türkiye’deki ikinci el otomotiv piyasası başını almış gitmiş durumdaydı ki, yeni gelen yasal düzenlemelerle birlikte biraz daha rayına oturmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci el otomobilleri sıfır fiyatından fazla bir fiyat etiketiyle ilana koyanlara cezai yaptırım uygulanmaya başlamıştı.

Tabii bunun da içinden aracı ilana düşük fiyatla koyup satışta yine yüksek fiyat belirterek sıyrılmaya çalışan ‘uyanık’ vatandaşlarımız var ancak yaptırımlar onlara da uygulanıyor. Şimdi de ikinci el araç satışında birinci derece akrabalar da dahil olmak üzere akrabaya vekalet verenlere inceleme başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmektedir."

Açıklamanın tamamı daha uzun ve giriş paragrafında bahsettiğimiz aykırılıklara ve yaptırımlarına değiniliyor. Vekaletle satış konusundaki yaptırımların ne olduğuna ise değinilmiyor, sadece Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme altına alındığı belirtiliyor.

Umarız yaptırımlar, ikinci el otomotiv piyasasındaki bu ‘uçuk’ durumu kontrol altına almaya yardımcı olur. Siz ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.