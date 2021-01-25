Pagani'nin koleksiyon arablarından Huayra BC, yeşil ve altın detaylı modeliyle ikinci elden satışa sunuldı. Miller Motorcars tarafından satışa çıkarılan araç, sadece 40 kilometre sürülmüş olması ile dikkat çekiyor.

Dünya çapında sadece 20 adet üretilen Pagani Huayra BC, sahiplerine satıldıktan sonra uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu. Serinin 2017 çıkışlı modeli, ABD’de Miller Motorcars tarafından satışa sunuldu.

Bu tarz koleksiyon arabaları, genellikle kullanılmak üzere değil, adından da anlaşılacağı üzere koleksiyon için elde tutulur. Satışa sunulan Huayra BC, orjinal değerinin korunması amacıyla sadece 40 kilometre sürülmüş ve aracın hem dışı hem de iç kabini son derece başarılı bir şekilde korunmuş.

745 beygir güce sahip model için fiyat henüz belirlenmemiş

Yeşil ve altın renk detaylarıyla dikkat çeken model, iç kabininde Alcantra deri döşemelere ve karbon fiber süslemelere sahip. Devasa bir kanada sahip Huayra BC, alışılmışın aksine daha yukarıda konumlandırılmış egzoz çıkışlarıyla son derece dikkat çekiyor.

Huayra BC’yi bir koleksiyon arabası niteliğine getiren unsur, sahip olduğu tasarım olabilir ancak otomobilin motor konusunda da son derece iddialı olduğu bir gerçek. V12 silindirli 6,0 litrelik motora sahip Huayra BC, 745 beygir güce sahip ve saatte 100 kilometre hıza sadece 2,3 saniyede çıkabiliyor.

Miller Motorcars, ikinci el klasik araba satışlarıyla ünlü bir şirket ve neredeyse tüm modellerinde fiyat belirtmesine rağmen Pagani Huayra BC için belirli bir satış fiyat belirlememiş, ancak aracın 2017 yılındaki satış fiyatı, 2,5 milyon dolardı. Şirket, yayınlamış olduğu ilanda sınırlı sayıdaki modelin sadece 40 kilometre sürüldüğünü, fiyat için özel olarak görüşülmesi gerektiğini belirtiyor.