Biri Fenerbahçeli diğeri Galatasaraylı olan ikizler, sosyal medyayı kısa süreliğine ayağa kaldırdı. Biri Fenerbahçeli diğeri Galatasaraylı iki taraftar sayfasının aynı kişi tarafından yönetildiğinin sanılması, komik sayılabilecek gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri olan Fenerbahçe ile Galatasaray, sosyal medyada ilginç ve bir o kadar da komik bir olay ile gündeme geldi. Sıkı Fenerbahçeli bir kullanıcı, Grande Gala isimli Galatasaraylı bir Twitter hesabı ile 433 Fenerbahçe isimli bir Fenerbahçeliye ait hesabın, aslında aynı kişi tarafından yönetildiğini iddia etti. "uzmanelka" isimli kullanıcıya göre söz konusu hesapların sahibi, bir taraftan Fenerbahçelilerin diğer taraftan da Galatasaraylıların "gazını alıyordu".

uzmanelka, bu duruma çok sinirlendi ve ülkemizdeki sporseverleri ayağa kaldırmak istedi. Ve bunu başardı. Paylaşım, binlerce kullanıcıya ulaştı. "Etkileşim için yapamayacağınız şey yok" şeklinde tepki gösteren uzmanelka, farkında olmadan futbol tayfanın yıllar sonra bile hatırlayacağı bir internet meme'i başlatmış oldu. Öyle ki Grande Gala ile 433 Fenerbahçe isimli hesaplar, biri Fenerbahçeli diğeri Galatasaraylı olan ikizler tarafından yönetiliyordu. uzmanelka, gerçeği öğrendikten sonra özür diledi :)

Olayların fitilini ateşleyen ilk paylaşım:

Yukarıda ekran görüntüsü bulunan paylaşımın kısa bir sürede viral hâle gelmesi, hesap sahiplerinin durumdan haberdar olmalarını sağladı. Bunun üzerine paylaşım yapan ikizler, bunun doğru olmadığını, kardeş olarak iki rakip takımı tuttuklarını açıkladılar. Tek yumurta ikizi olduğunu düşündüğümüz ikizlerin birbirlerine çok benzemeleri, böyle bir yanlış anlaşılma yaşanmasına yol açmıştı.

Fenerbahçelilerin arasına "sızan" hesabın yukarıdaki tweete yanıtı:

Hesabın sonraki açıklaması ve paylaştığı fotoğraf:

İddiayı ortaya atan hesabın özür paylaşımı:

Tabii bu yaşananlar hiç şüphesiz aklımıza sosyal medyanın bir başka meme'i olan Celil ile Fatih'i getirdi:

Yaşanan olay, 2016 yılında yaşanan başka bir olayı akıllara getirdi. Evet; birbirine çok benzeyen Celil ve Fatih isimli iki kullanıcının efsane Twitter kavgasından bahsediyoruz. Fazla küfürlü olduğu için buradan paylaşamıyoruz ancak efsane olayı hatırlamak isteyen okurlarımız buradaki bağlantıya göz atabilirler.