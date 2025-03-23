İkiz çocukların aynı giydirilmesi bize tatlı gelse de pedagoglar aslında bunu önermiyor. Peki neden?

İkiz çocukların aynı giydirilmesine sık sık rastlıyoruz. Yeterince benzemiyorlarmış gibi bir de aynı kıyafetleri giydirdiklerinde âdeta klonlanmış gibi oluyorlar.

Ancak pedagoglar, ikiz çocukların aynı giydirilmemesi gerektiğini söylüyor ve bunun ardında sizin de birazdan okuyunca mantıklı bulacağınız sebepler yatıyor.

Çocukların bireysel kimlik gelişimi negatif yönde etkilenebiliyor.

İkizler, doğdukları andan itibaren birbirleriyle özel bir bağa sahip olsalar da bu; aynı kişiliğe, tercihlere ve ihtiyaçlara sahip oldukları anlamına gelmiyor.

Aynı kıyafetleri giymek, bu bireyselliği gölgeleyebiliyor ve çocukların kendilerini bağımsız birer kişi olarak ifade etmelerini engelleyebiliyor.

Çevrelerindekiler, onları "ikili" olarak görüyor.

İkizler devamlı olarak aynı giydirildiklerinde çevrelerindekiler, onları "ikili" olarak görüyor ve bu durum, çocukların bireysel özelliklerini arka plana atıyor.

Basit bir örnek verecek olursak, ikizleri genelde direkt "ikizler" olarak adlandırıyoruz ve isimlerini bile kullanmıyoruz. Pedagoglara göre bu bile başlı başına kimlik oluşturma sürecini zedeliyor.

Aynı kıyafetleri giymek, ikizler arasında gereksiz bir rekabet duygusu yaratabiliyor.

Özellikle bir çocuğun tercihleri daha fazla ön plana çıktığında bu hem kıskançlığa hem de iç çatışmalara yol açabiliyor. Bu yüzden her çocuğun kendi stilini ve tercihlerini sergilemesine izin vermek gerekiyor.

Kısacası pedagoglar, ebeveynlere ikizlerin bireyselliklerini desteklemelerini öneriyor. Bu noktada aynı giydirilmemeleri, bireysel kimliklerini güçlendirmek ve sağlıklı bir kişilik gelişimi sağlamak açısından önemli.

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