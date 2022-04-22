Farklı Tek Yumurta İkizlerinin Çocukları Kardeş mi Olur?

Beyin yakan bu sorunun cevabını düşünürken işin içinden çıkamayabilirsiniz. Gerçekten kardeş olurlar mı, yoksa normal bir şekilde sadece kuzen mi olurlar? İşte yanıtı:

"Dörtlü evlilik" denen bu durum, sanıldığı kadar çok nadir değil; kayıtlara göre yaklaşık 250 kez gerçekleşmiş. Türkiye'de de birkaç örneği bulunuyor. Genellikle "ikizler festivali" adı verilen etkinliklerde tanışıyorlar.

İster istemez "bacanak ve elti karmaşası yaşarlar mı acaba", "çocuklar karıştırılır mı" diye düşünmeden edemiyorsunuz. Biz bu karmaşayı onlara bırakıp "çocuklar kardeş mi, yoksa kuzen mi olur" sorusunun cevabını verelim:

Bu çiftlerin dünyaya getirdiği bebekler "genetik açıdan" kardeş sayılmaktadır.

Çünkü tek yumurta ikizleri, aynı yumurta ve spermden tasarlandıkları gibi aynı genetik materyali paylaşırlar (çift yumurta ikizleri farklı bir yumurta ve spermden tasarlanır). Bu nedenle iki çifti ve onların çocuklarını bir araya getirip gözlemleyecek olsak, hangi çocukların hangi anne babadan olduklarını anlamak zorlaşırdı.

Çevresel faktörler nedeniyle DNA'ları az da olsa farklılık gösterebilir.

Örneğin annelerden biri sigara kullanıyorsa veya ikizine kıyasla daha sağlıksız besleniyorsa o anneden doğan çocuğun DNA'sında bir miktar farklılıklar görülecektir ve bu nedenle diğer çocuğa göre az da olsa farklı olacaktır.

Genetik olarak kardeş olsalar da yasal olarak kardeş olamazlar. Yasal olarak kuzendirler fakat bu tip çocuklara "çift kuzen(ikiz kuzen)" denir.

Kaynaklar: LiveScience, Futurism, Popular Science