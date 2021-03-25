İklim Değişikliği İçin Işıklar Dünya Çapında Kapatılacak

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, iklim değişikliğine dikkat çekmek için her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında bu yıl da tüm dünyada ışıkları bir saatliğine kapatacak.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), tüm dünyada etkilerini gittikçe artıran iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2007'den bu yana dünya genelinde “Dünya Saati” olarak adlandırılan bir etkinlik gerçekleştiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek olan etkinlikte ışıklar bir saat boyunca kapatılacak.

WWF-Türkiye’nin paylaşmış olduğu açıklamalara göre her yıl mart ayının son cumartesi günü gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı, 20.30-21.30 saatleri arasında, “Değişim” başlığı altında gerçekleştirilecek. Dünya çapında milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin çağrısı ise basit: Dünya Saati, Değişim Saati.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın "Dünya Saati" etkinliği bu cumartesi akşamı gerçekleşecek

Dünya Saati etkinliğinin bu yılki sponsorları Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye olacak. Etkinliğe katılım göstermek isteyenler, dunyasaati.org web sitesini ziyaret ederek katılım gerçekleştirebilecekler. Etkinliğe katılmak için kayıt yaptırmanın temel amacı, katılımın büyüklüğünü ortaya çıkarmak.

Dünya Saati etkinliğinin bir parçası olarak bu akşam 20.30-21.30 saatleri arasında, iklim krizinin çeşitli yönlerinin ele alınacağı bir online konferans da gerçekleştirilecek. Söz konusu konferansa Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kararlılık göstermesi ve Paris Anlaşması'nı onaylaması için ortak çağrıda bulunan sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katılım sağlayacak.

Türkiye, Paris Anlaşması'nı onaylamaya davet ediliyor

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, etkinlik ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada, “Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz. O nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim” ifadelerini kullandı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede, geçtiğimiz yıllar içerisinde hız kazanan düşük karbon ekonomisine geçiş ve enerji dönüşümü sürecinin dışında kalması beklenemez.

Paris Anlaşması'na taraf olunarak, güçlü bir emisyon azaltım hedefi doğrultusunda bütüncül bir iklim politikası oluşturularak ve kömürden çıkış politikası benimsenerek iklim krizi ile mücadelede kararlılık sergilenmesini istiyoruz.”