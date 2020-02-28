İklim Değişikliği Kutup Ayılarını Yamyamlığa Zorluyor

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yaşam alanlarının ve beslenme imkanlarının azalması nedeniyle kutup ayılarında yamyamlık vakalarının arttığını açıkladılar.

İklim değişikliği, artan şekilde etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle kutup bölgelerinde iklim değişikliği nedeniyle canlılar şimdiden zor durumlarda yaşamaya başladılar. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle özellikle kutup ayılarının zorlanmaya başladıklarını belirtiyorlar.

Kutup ayılarının yaşam alanları ve av sahaları küçülmeye başladı. Uzmanlar, zorlu kış koşullarında kutup ayılarının besin bulmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Ortaya çıkan yeni bilgiler, kutup ayılarının kendi türlerini avlama sayılarındaki büyük artışı gösteriyor.

Kutup ayıları arasındaki artan yamyamlık vakaları ile ilgili olarak kutup ayısı uzmanı Ilya Mordvintsev bir açıklama yaptı. Mordvintsev, kutup ayılarında yamyamlığın köklü bir geçmişi olduğunu ancak bu vakaların nadiren göründüğünü açıkladı. Kutup ayısı uzmanı, Kuzey Kutup bölgesinde yamyamlık vakalarının artık daha sık görülmeye başladığını belirtti.

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Rusya’nın Petersburg şehrinde bir konferansta konuşan Ilya Mordvintsev, kutup ayılarında artan sayıda görülen yamyamlık vakalarının gıda eksikliğinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti. Mordvintsev, “Bazı mevsimlerde yeterli yiyecek yok ve büyük erkekler, yavrulara ve dişilere saldırıyorlar” dedi.

Kutup ayılarında gözlenen bu yamyamlık vakaları, bölgede artan insan sayısından da kaynaklanıyor olabilir. Uzmanlar, kutup ayılarının avlanma bölgesi olan Ob Körfezi’nin Barents Denizi’ne kadar olan kısmının LNG taşıyan gemilerin yoğun olarak kullandığı bir rotaya dönüştüğünü söylediler. Bu da bölgede olan buzun bütün yaz boyunca kırılmasına ve kutup ayılarının av alanının daralmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, buzun olmadığı alanlardan kutup ayılarının ayrıldığını belirlediler. Saint Petersburg merkezli Arctic ve Antarktik Araştırma Enstitüsü yöneticisi Vladimir Sokolov, Norveç’in Svalbard takım adalarının batısında bulunan Spitsbergen Adası’ndaki kutup ayılarının sıcak havalardan etkilendiğini açıkladı. Spitsbergen Adası’nda artan sıcaklıklar nedeniyle hiç kar yağmadı ve buzlanma olmadı.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle buz seviyelerinin düşmesinin kutup ayılarının da başka bölgelere göç etmesine neden olduğunu söylediler.Vladimir Sokolov, Kuzey Kutup bölgesindeki buz seviyelerinin son 25 sene içinde yüzde 40 oranında düştüğünü açıkladı. Buz seviyelerindeki bu düşü, kutup ayılarının yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor.