İklim Değişikliği, Uçaklardaki Yolcu Sayısını Azaltacak

İklim değişikliği ve yaptığımız uçak yolculukları arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak, sanıyoruz ki ilk başta hepimiz için oldukça zor bir şey ancak aslında açıklaması basit. Uçuş sırasında sera gazı yayan uçakların fazlalığı, daha fazla küresel ısınma anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu etkilerden dolayı gelecekte uçakların yolcu sayısının azaltılması gerekecek.

Son birkaç on yıllık dönem içinde havalimanlarındaki yerel iklimler değiştikçe pilotların güvenli bir şekilde kalkış yapmak için değerlendirdiği koşullar da aynı oranda değişime uğradı. Yapılan yeni bir araştırma, daha yüksek sıcaklıkların ve daha zayıf rüzgârların kalkış yapmayı zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Uzun vadede bu durum, havayollarının aynı miktarda yakıt harcayarak daha az yolcu taşıdığı ve yine daha az kargo teslim ettiği anlamına geliyor.

İklim, esasen herhangi bir yerdeki ortalama hava koşulları anlamına geliyor. Günümüzde küresel sıcaklıklar ortalama 1 derece artmış olsa da bazı bölgelerin bundan çok daha fazla ısındığını bilim insanları her fırsatta dile getiriyor.

Sıcaklık değişimlerinden çok rüzgârdaki değişimler uçakları etkileyecek:

Buradan hareketle iklim değişikliğinin sadece sıcaklıkla ilgili olmadığını yavaşlayan ve yön değiştiren rüzgârların da işin içinde olduğunu söylemek mümkün. Bu durum da yıllar önce hâkim olan rüzgârlar göz önünde bulundurularak inşa edilen havaalanı pistleri için büyük bir sorun hâline geliyor.

Her gün 100.000'den fazla uçağın düzenli olarak havalandığı ve dünya üzerinde herhangi bir yere indiği biliniyor. Peki tüm bu değişiklikler onları nasıl etkileyecek? Sorunun cevabı şu an için İngiltere ve Yunanistan'daki araştırmacılar tarafından verildi.

İklim değişikliğinden etkilenen uçakların ağırlığı mutlaka azaltılmalı:

Araştırmacılar, 1955'ten beri toplamda 10 havaalanında hava durumunu kaydettiklerini ve her yıl ortalama rüzgâr ve gece boyunca minimum sıcaklıkları alıp grafiklere eklediklerini bildirdi. Bunların, havayollarının yolcularını güvenli bir şekilde taşıyabilmesini sağlamak için gereken güvenli pist uzunluklarını ve uçak ağırlıklarını hesaplamak için kullanıldığını da ekleyelim.

Bilim insanlarının aktardığına göre veriler, 62 yılda 2 derece ile 5 derece arasında değişen bir grafik çizdi. Ayrıca bir havaalanında, pistten uçağa doğru olan ortalama rüzgâr hızı yaklaşık %25 artarken diğer uçta yer alan başka bir havalimanında 43 yıl boyunca pistteki ortalama rüzgâr hızının %90 düştüğü kaydedildi. Bu bilgilerden hareketle daha kısa pistleri olan havaalanlarında, uçakların ağırlığının azaltması gerektiği sonucuna varıldı. Az yolcuyla havalanan uçakların kalkıştan sonraki dik konumda daha kısa süre tırmandığı ve zeminde daha fazla gürültü kirliliği yarattığı saptandı.

Bilim insanlarının bu çalışması, havayolu şirketlerinin yolcu sayısını ve taşınan yükü azaltması gerektiği anlamına geliyor. Yapılan uyarılara göre bu durum herhangi bir değişiklik olmadan devam ederse ileride bazı uçakların, birçok havalimanını kullanamaz hâle geleceği de bildiriliyor.