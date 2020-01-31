İklim Değişikliği Nedeniyle Kuzey Kutbu Yeşilleniyor

Bilim insanlarının dronelar ve uydular aracılığıyla Kuzey Kutbu'nda yaptıkları araştırma, bölgenin iklim değişikliği nedeniyle yeşillendiğini gösteriyor. Normal şartlarda kutup bölgesi, çorak ve verimsiz topraklara sahipti.

Ekolojistler, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışları nedeniyle Kuzey Kutbu'nun daha yeşil hâle gelmesi nedeniyle kırmızı alarm veriyor. Normal şartlarda donmuş topraklardan ibaret olan Kuzey Kutbu'nda sıcaklık nedeniyle bitkiler yetişmeye başladı.

Yeni bir araştırmaya göre daha önce kalıcı olarak donmuş topraklara sahip olan kutup bölgelerinde artık ağaç ve bitki yetişiyor. 'Kutup yeşillenmesi' adı verilen ve bilim insanlarını kaygılandıran bu gelişme, araştırmacılar tarafından drone ve uydu görüntüleriyle gözlemleniyor. Araştırmayı aralarında 2 National Geographic yetkilisinin de bulunduğu 36 kurumdan 40 bilim insanı yürütüyor.

Karlar daha erken eriyor:

Kutup bölgesinde yaz mevsiminin daha sıcak geçmesi nedeniyle karlar erken eriyor ve bitkiler bahar aylarında yaprak açmaya başlıyor. Tundra bitki örtüsü, yeni bölgelere doğru yayılırken hâlihazırda var olduğu bölgelerde bitkiler daha da gelişiyor. Bitki örtüsündeki değişiklikler, karbonun nasıl tutulduğunu ve atmosfere nasıl salındığını başkalaştırıyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, kutup yeşillenmesinin küresel ısınma dışında da nedenleri olduğunu söylüyor. Karların erime zamanı ve arazinin nemliliğindeki değişim de kutup bölgesini daha da yeşil hâle getiren etmenlerden.

Araştırmacılar, kutup yeşillenmesinin küresel iklim değişikliğini anlamak için hayati önemde olduğunu düşünüyor çünkü tundra bitkileri, ısınan atmosferle donmuş toprakta depolanan büyük karbon yığınları arasında adeta bir bariyer işlevi görüyor.

Kuzey Kutbu, dünyamızın geri kalan kısımlarına göre 2 ile 3 kat daha fazla ısınıyor. Özellikle kış aylarında sıcaklık yükselirken Alaska, 1949 yılından bugüne 2 derece daha sıcak hâle geldi. Alaska'nın bazı bölgelerinde ve Kuzey Kutbu'nun iç kısımlarında kışlar ortalama 5 derece daha sıcak. Araştırmacıların kutup bölgesindeki yeşillenmeyi araştırmaya başlamaları 20 yılı aşmış durumda. Bu yıllar içerisinde Alaska'nın kuzey kıyı bölgesi, Kanada'nın aşağı kutup tundrası ve Sibirya'nın doğu bölgeleri daha yeşil hâle geldi.