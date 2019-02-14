  • İklim Değişikliği, Cıva Kirliliğine Yol Açıyor

İklim Değişikliği, İçme Suyu Kaynaklarında Cıva Kirliliğine Yol Açıyor

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Gün geçmiyor ki iklim değişikliğinin, gezegenimize olan bir başka zararı ortaya çıkmasın. Yapılan araştırmalara göre, denizlerde cıva kirliliğine neden olan iklim değişikliği, balıklar vasıtası ile sağlığımıza zarar veriyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında, her geçen gün yeni bir haber duyuyoruz. Gezegene, yerküre üzerinde bulunan doğal yaşama ve insan hayatına birçok farklı yönden olumsuz etki eden bu sürecin, yeni bir zararı daha keşfedildi. Denizler, akarsular gibi su kaynaklarında cıva kirliliğine yol açan iklim değişikliği, balıklar aracılığı ile taşınan cıva yüzünden insan sağlığını tehdit ediyor. 
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği, su kaynaklarını direkt olarak etkileyebiliyor. Meydana gelen değişimler sonrası kaynaklarda bulunan su miktarı azalıyor ve suyun içeriğindeki maddelerin yoğunluğu değişiyor. Cıva da bunlardan bir tanesi. 
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Araştırmalara göre, özellikle akarsu ağızlarında ve deniz kenarlarında biriken cıva, balıklar tarafından tüketiliyor. Emilen cıvanın, besin zinciri vasıtası ile insan vücuduna girmesi sağlık açısından büyük riskler oluşturuyor. Aynı zamanda, sulak alanların kıyılarında biriken cıva, o bölgeye su içmeye gelen hayvanlar tarafından da tüketiliyor. Araştırmayı gerçekleştiren ekip, cıva kirliliğinin şu an tam olarak ne gibi zararlar oluşturabileceğini bilmediklerini, bu durumun henüz çok yeni olması nedeni ile net cevaplar için uzun araştırmalara ihtiyaç duyacaklarını ifade ettiler. Buna rağmen, iklim değişikliği ile cıva kirliliği arasındaki direkt bağlantıyı gösteren kanıtların, ellerinde bulunduğunu da sözlerine eklediler. 

Kaynak : https://phys.org/news/2019-02-complex-picture-mercury-pollution-period.html
Etiketler: iklim değişikliği, su kaynağı, cıva kirliliği
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