İklim Değişikliğinin Yaratacağı Felaketi Gösteren Çalışma

İklim değişikliğinin sonuçları her geçen gün geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerliyor. Gelecekte iklim değişikliği nedeniyle öyle bir noktaya gelebiliriz ki, insanlığın sonu gelebilir. Bazı araştırmacılar, iklim değişikliğinin bu korkunç sonuçları üzerine çalışıyor.

Simon Beard isimli araştırmacının çoğu insanın karamsar ve korkunç bulabileceği bir kariyeri var. Beard, iklim değişikliğinin insan neslini nasıl ve ne zaman sona erdirebileceğini anlamaya çalışan bir ekibin üyesi.

Küresel ısınmanın insanlığı bir felakete itikleyeceği düşüncesini birçok kurum ve insan düşünüyor. Ancak iklim değişikliğinin insan nesli üzerindeki etkilerini inceleyen çok az akademik çalışma var. Cambridge Üniversitesi’ndeki Varoluşsal Araştırma Çalışma Merkezi’nde görevli olan Simon Beard, çalışma alanını “veri içermeyen bir alan” ve birçok desteklenmeyen hipotez olarak nitelendiriyor.

Simon Beard, iklim değişikliğinin hangi koşullarda medeniyeti sona erdireceği sorusunu bir defa ortaya atınca elde olan verilerin de oldukça azaldığını söylüyor.

Simon Beard ve ekibi, gezegendeki insan yaşamını sona erdirecek kıyamet günü senaryosunu bilimsel bir hale getirerek, dünya liderlerini bu konuda bir şeyleri yapılması konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Araştırma merkezinde yapılan çalışmanın merkezini, insanların her koşul altında hayatta kalmasını sağlayan uyum süreci oluşturuyor. İnsanlık binlerce yıldır tropikal yağmur ormanlarından, çöllere, hatta buzlu tundralara kadar birçok alanda yaşamanın bir yolunu buldu. Bu alanlarda yaşamayı başarmak için bireysel çabalardan öte kolektif bir çaba başarılı oldu.

Marketlerin olmadığı, musluklardan suyun akmadığı koşullarda çok az insan hayatta kalmayı başarabilecektir. Beard da tam bu noktada insanların tek başına ancak küresel olarak ihtiyaçlarının giderildiği bir sistemle hayatta kalabildiğini söylüyor. Bu besin edinme sistemi ortadan kalktıktan sonra insanların hayatta kalması da oldukça zor olacaktır.

Beard ve ekibi, her yıl artan seviyede sera gazının atmosfere gönderilmesinin gıdaları yetiştirmeyi zorlaştırdığını, ortaya çıkan kuraklık ve mahsüllerde düşüşün artık savaşlara dahi sebep olduğunu söylüyorlar.

Bu noktadan sonra, düşündüğümüzden daha erken bir aşamada bir felaketle karşılaşabiliriz. Bir sistem çöktüğünde, diğer sistemlerin de zincirler halinde çökmesine neden olabilir. Simon Beard, bunu “küresel sistemler ölüm sarmalı” şeklinde tanımlıyor. Beard, bu zincir halindeki çöküşün insanlık için büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.

Beard ve ekibi, bu felaket senaryosunun mekanizmalarını bilimsel olarak ortaya çıkarmaya çalışıyor. Araştırmacılar, bu konudaki makalelerini yıl sonuna kadar bitirebileceklerini düşünüyorlar. Simon Beard ve ekibi, ortaya koyacakları bilimsel delillerle, dünya liderlerini daha kolay ikna edeceklerini düşünüyorlar.

Araştırmacıların bu çabası aslında geçmişten gelen bir deneyimden faydalanıyor. 1980’li yılların başında Carl Sagan ve başka bilim insanlarının yayınladığı, nükleer savaşın bütün dünyada yaşamı sona erdireceği ile ilgili bildiri sonucunda Soğuk Savaş’ın tarafları olan SSCB ve ABD aralarında bir anlaşma yaparak nükleer silahsızlanma anlaşmasını düzenlediler.

Simon Beard ve ekibi de bu şekilde bir çalışma ile dünya liderlerini iklim değişikliği konusunda ikna ederek, ciddi adımlar atmalarını sağlamak istiyor. Ancak herkes insanlık neslinin sona ermesi konusunu iklim değişikliği tartışmalarında önüne koymuyor.

Stockholm Dayanıklılık Merkezi’nde görevli bilim insanı Steven Lade, Beard ve ekibinin çalışmasını, “Teorik olarak merak etmek için ilginç bir nokta olsa da, bence sorulması gereken en önemli soru değil. Ondan önce çok daha önemli sorunlar yaşayacağız” diyor.

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak sıcaklık artışının uygarlık krizi yaratacağını iddia eden raporlar olmasına rağmen, bilim insanların bir kısmı, sıcaklık artışının insanlığın sonunu getirmeyeceğini düşünüyor.

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sıcaklık artışının kutuplardaki buzulları eriterek deniz ve okyanus kıyılarında yaşayan insanların yaşam alanlarına zarar vereceği kesin. Ancak Lade gibi bilim insanları, sonuçların yıkıcı olmakla beraber insanlığın sonunu hemen getirmeyecek olduğunu düşünüyor.

Simon Beard ve ekibi, bir felaket senaryosunun peşindeyken bilimsel gerçekleri görmezden gelmiyor. Beard, bilimsel gerçeklerle iklim değişikliğinin ortaya çıkaracağı sonuçları ortaya çıkarmaya çalışıyor. İklim değişikliği, insanlığın sona ermesi ile sonuçlanır mı bilmiyoruz. Ancak yine de Beard’ın çalışması iklim değişikliğine karşı önlemler alınmasını hızlandırabilir.