İlber Ortaylı: İstanbul’da Asgari Ücret Yasaklansın

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kadın cinayetlerinin toplumsal nedeni hakkında yaptığı konuşmada konuyu asgari ücrete de getirdi. Ortaylı, asgari ücretin İstanbul'da yasaklanması gerektiğini ifade ederek yepyeni bir tartışma başlattı.

Türkiye’de 2022 yılında %50 zamlanan asgari ücret, enflasyon nedeniyle şimdiden erirken bugün, asgari ücret tartışmalarına yeni bir isim daha katıldı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beykent Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşide kadın cinayetleri ve ekonomik eşitsizliğe değindi.

İlber Ortaylı, kadın cinayetlerinden bahsettiği açıklamasında sözlerine “Erkekler, kadınların değişen hayatlarına tahammül edemiyor ve cinayetler edepsizce artıyor. Hatta öyle ki neredeyse öldürülen suçlu oluyor. Bu yaşananlar hızlı şehirleşmenin oluşturduğu bir durum.” şeklinde başladı. Ortaylı, asgari ücretten de bahsettiği sözlerine şu şekilde devam etti:

"Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım"

“Osmanlı’nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet dönemi başında köylüleri eğitmeye hususi yöntemlerle başlandı. Bu nüfus nasıl işe yarar diye düşündük. Gelişmekte olan toplumlarda erkeklerin eğitilmesi gerektiği düşünülüyor. “Erkek kendini geliştirmeli” düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama %65’i de asgari ücretle çalışıyor.

Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım. Asgari ücret bu şehirde tatbik edilmemeli. Merdiven altı atölyelerin, uyduruk imalathanelerin, bodrum altı tekstilcilerin, garip kimyevi dericilerin bu şehirde yeri olmamalı.”

İlber Ortaylı’nın açıklaması, sosyal medyada bazı kişilerin de dikkatini çekti. Sosyal medyada konuya hak veren ya da karşı çıkan kişilerden gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?