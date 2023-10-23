Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler, İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. Bu etkinliklere özel bir de internet sitesi yayına girdi.

Cumhuriyetimizin 100 yaşına basmasına artık sayılı günler kalmış durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da 100. yıl kutlamaları için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler yapacak. Bu etkinlikler İletişim Başkanlığı internet sitesinden duyurulurken, etkinliklere özel internet sitesi de yayına alındı.

Etkinliklerde teknoloji öne çıkacak.

Etkinliklerin teması olarak "Türkiye Yüzyılı" öne çıkarken, geride kalan asırda hayat geçirilen, devrim niteliğindeki atılımlar öne çıkarılacak. Bu etkinliklerde sağlık, eğitim, teknoloji, savunma sanayi, dış politika, kültür ve sanat gibi alanlarda Türkiye'nin başarıları öne çıkarılacak.

Yapılacak olan etkinlikler arasında çeşitli dijital sergiler, İstanbul Boğazı'nda 2023 drone ile gerçekleştirilecek olan görsel şovlar, özel ışık gösterileri yer alacak. Ayrıca etkinliklerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından bestelenen 100. Yıl Marşı çalınacak.

İstanbul'da Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulacak olan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanına gidenleri ise su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlar karşılayacak. Bu alandaki etkinlikte interaktif deneyimler de bulunacak.

Kutlamalar tüm ülkeye yayılacak

Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim'in coşkuyla kutlanması planlanırken, İstanbul'da Bakırköy Özgürlük Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve İzmir'de Konak Meydanı, anıtsal görünümlü monolitlere ev sahipliği yapacak. Bu meydanlarda özel videolar, görsel ve içerikler de sergilenecek. Üsküdar Meydanı'nda Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi de açılacak.

Ayrıca yapılacak etkinlikler çerçevesinde Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi tarihi ve turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle rengarenk bir hale gelecek.

Yapılacak olan etkinliklerin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz. Cumhuriyetimizin nice 100 yıllar görmesi dileğiyle.