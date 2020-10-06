İlk Corvette Prototipinin Koltukları 90 Bin Dolara Satışta

İnternette bir kullanıcı, ilk Chevrolet Corvette prototipinde yer alan koltukları 90 bin dolara satışa çıkardı. Koleksiyoncular için paha biçilemez olan koltuklar, 1952 yılında gözükmüşler, fakat üretim modellerinde değiştirilmişlerdi.

Amerikan otomobil devi Chevrolet, Corvette modeliyle bir efsane yaratmayı başarmıştı. Üretimi 1953 yılında başlayan popüler model, Amerika kültürünün yanı sıra dünyaya da kendi etkilerini bırakmıştı. Öyle ki Chevrolet Corvette modellerinin bazıları günümüzde bir hayli yüksek fiyata alıcı bulabiliyor.

Fakat bugün keşfedilen bir ilan, Chevrolet Corvette'nin değerini ve fiyatını bir kez daha hatırlattı. Orijinal General Motors Waldorf prototipinde yer alan koltuklar, yıpranmış ve kullanılamaz halde olmalarına rağmen biraz abartı bir fiyat etiketine sahipti. Prototipte yer alan iki koltuk, tam 90 bin dolar (yaklaşık 702 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

İlk Chevrolet Corvette prototipinin koltuklarıydı:

General Motors Waldorf prototipi, Chevrolet Corvette modelinin öncüsüydü. Dolayısıyla bu model, özellikle koleksiyoncular için fazlasıyla önem taşıyor. Bu önem öyle büyük bir önem ki aracın yalnızca koltukları 90 bin dolardan satışa çıkabiliyor. Peki bu koltukları özel kılan şey ne?

Satışa çıkan bu iki yıpranmış koltuk, 1952 yılının aralık ayında EX-52 Project Opel aracında kendisini göstermişti. O zamanlarda Cougar olarak bilinen bu araç, daha sonra Corvette ismiyle tanınacaktı. Fakat 1953 yılında EX-52 ve EX-53 Motorama Corvette modellerinin içi değiştirilmişti.

Başka bir deyişle yukarıda gördüğümüz iki koltuk, ilk orijinal Corvette prototipi olan bir modelden çıkmaydı. Koltuklar, 1953 yılının temmuz ayı ortalarında prototip modelden çıkartılmış ve üretimde kullanılacak koltuklarla değiştirilmişti. Ayrıca tamamen elle üretilmişlerdi.

Koltuklar 90 bin dolarlık fiyat etiketiyle elbette günümüzde koleksiyoncular hariç hiç kimsenin ilgisini çekmeyebilir. Ancak bu koltukların Chevrolet Corvette'in ilk koltukları olduğu düşünüldüğünde gerçekten de paha biçilemez olduklarını söyleyebiliriz. Tabii aradan yarım asrı aşkın süre geçince koltuklar da biraz kendinden geçmiş durumdalar.