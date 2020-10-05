BMW, İlk Elektrikli SUV Modeli iX3'ün Üretimine Başladı

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW, tamamen elektrikli ilk SUV modeli BMW iX3'ün üretimine başlandığını duyurdu. BMW'nin Çin'deki iş ortaklığında üretilen araç, bu yıl bitmeden kullanıcılarıyla buluşacak.

Almanya merkezli otomobil üreticisi BMW, elektrikli otomobil konusunda bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Ünlü otomobil üreticisi, ilk tamamen elektrikli SUV tipi aracı iX3'ün Çin'deki BWM Brilliance Automotive iş ortaklığında üretilmeye başlandığını duyurdu. Şirket, burada aynı zamanda içten yanmalı motora sahip BMW X3'ün üretimini de gerçekleştiriyor.

BMW Brilliance Automotive Teknoloji ve Üretim Bölümü Yöneticisi Franz Decker, "Bugün, çekirdek BMW markamızın ilk tamamen elektrikli BMW iX3'ün üretimine başlıyoruz. Bu tür yüksek kalite içi özelleştirilmiş bir üretim sistemiyle dünya genelindeki kullanıcıların Premium araç beklentilerini karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

BMW, ilk tamamen elektrikli SUV modelinin üretimine başladı

BMW'nin ilk tamamen elektrikli SUV modeli, kullanım ömrü boyunca yüksek voltajlı bataryanın yüksek kaliteli olması için 128 mekanik 994 yazılım işlevselliği testinden geçerek kullanıcıların yüksek beklentilerini karşılayacak. Şirket, az önce saydığımız testlere ek olarak SUV'un farklı yol koşullarındaki hızlanmasını kontrol için de 140 işlevsellik testi gerçekleştiriyor.

80 kW/sa'lik bir bataryayla gelen BMW iX3, gücünü 282 beygir gücü ve 295 tork üreten elektrikli motordan alıyor. Motor tarafından üretilen güç, aracın arka tekerleklerine gönderiliyor. Elektrikli SUV, 0'dan 99 km/sa hıza 6,8 saniyede çıkabiliyor ve 180 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Tam dolu batarya ile 458 km'lik bir menzil sunan BMW iX3, bu sene bitmeden kullanıcılarıyla buluşacak. Alman otomobil üreticisinin tamamen elektrikli bu ilk SUV modeli, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulurken ABD'de kullanıma sunulmayacak. Aracın fiyat etiketiyle ilgili olarak şu an bir bilgi bulunmuyor.