Zamanının Efsanesiydi: Apple, İlk iPhone SE Modelini "Klasik ve Eski Ürünler" Listesine Ekledi

Apple'ın zamanının en çok sevilen modellerinden biri olan ilk iPhone SE modeli bugün itibarıyla tamamen desteği kesilen ürünler arasındaki yerini almış durumda.

Apple, ilk olarak 2016’da piyasaya sürdüğü ilk nesil iPhone SE’yi resmen “Klasik ve eski ürünler” listesine ekledi. Bu karar, cihazın artık dünya genelindeki Apple Store’larda veya yetkili servis sağlayıcılarında tamir, pil değişimi ya da herhangi bir donanım desteği alamayacağı anlamına geliyor.

Şirket, bir ürün satıştan kaldırıldıktan sonra yedi yıl geçtiğinde onu “eski” olarak sınıflandırıyor. Eylül 2018’de satıştan çekilen ilk SE modeli, böylece bu yıl yedi yıllık eşiği doldurarak tarihe karışmış oldu.

İlk tanıtıldığında sükse yaratmıştı

Mart 2016’da tanıtılan orijinal iPhone SE, iPhone 5s’in kompakt tasarımını korurken içine iPhone 6s serisinden A9 çipi yerleştirmesiyle dikkat çekmişti. 4 inçlik ekranı, Touch ID’li ana tuşu ve keskin hatlara sahip alüminyum çerçevesiyle küçük telefon sevenlerin gözdesi olmuştu. Dönemin pazarlama şefi Phil Schiller da cihazı tanıtırken, “Küçük telefon isteyen herkes iPhone SE’yi sevecek” sözlerini kullanmıştı.

Apple, SE serisini 2020 ve 2022’de çıkardığı ikinci ve üçüncü nesil modellerle sürdürse de Şubat 2025’te seriyi tamamen sonlandırdı. iPhone SE’nin yerini ise daha modern bir seçenek olan iPhone 16e aldı.

Peki siz ilk iPhone SE hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamanında kullanmış mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.