iPhone 17e'nin Tasarımıyla İlgili En Merak Edilen Konu Ortaya Çıktı (Nihayet...)

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni iPhone 17e'nin tasarımına dair en çok merak edilen konu nihayet açıklığa kavuştu ve yeni gelişme sevindirecek cinsten.

Apple’ın önümüzdeki yılın başında tanıtması beklenen iPhone 17e modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre Apple, iPhone 17e modelinde nihayet eski nesil kalın çentiği tamamen kaldıracak. Konsept görseller, cihazın tıpkı standart iPhone 17’ye benzeyen, Dinamik Ada’lı modern bir tasarımla geleceğini gösteriyor.

Ekran tarafında büyük bir teknolojik sıçrama beklenmese de 6.1 inç boyutun ve 60Hz yenileme hızının korunacağı belirtiliyor. Buna karşın performans cephesinde önemli bir adım atılacak. iPhone 17e, standart model iPhone 17'de kullanılan A19 işlemciyle gelecek. Tıpkı 16e'de olduğu gibi standart modele göre GPU’da küçük kırpmalar yapılacağı söylense de cihazın özellikle iPhone 11 gibi eski modellerden geçiş yapacak kullanıcılar için yine tıpkı 16e gibi iyi bir seçenek olacağı düşünülüyor.

iPhone 17e, kalın çentikten kurtulup Dinamik Ada ile gelecek

Kamera tarafında da dikkat çekici yenilikler var. Ön kameranın 18MP'e yükselmesi ve Center Stage desteği alması bekleniyor. Arka tarafta ise tek ama güçlü bir 48MP geniş açılı kamera yer alacak.

Bağlantı teknolojileri de güncellenecek noktalar arasında. Apple’ın kendi üretimi C1 modem ve N1 kablosuz çipi kullanılacak ve veri hızlarında ve enerji verimliliğinde ciddi iyileştirmeler olacak.

Şimdilik iPhone 17e'ye dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Peki sizin iPhone 17e'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.