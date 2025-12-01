Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 17e'nin Tasarımıyla İlgili En Merak Edilen Konu Ortaya Çıktı (Nihayet...)

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni iPhone 17e'nin tasarımına dair en çok merak edilen konu nihayet açıklığa kavuştu ve yeni gelişme sevindirecek cinsten.

iPhone 17e'nin Tasarımıyla İlgili En Merak Edilen Konu Ortaya Çıktı (Nihayet...)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın önümüzdeki yılın başında tanıtması beklenen iPhone 17e modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre Apple, iPhone 17e modelinde nihayet eski nesil kalın çentiği tamamen kaldıracak. Konsept görseller, cihazın tıpkı standart iPhone 17’ye benzeyen, Dinamik Ada’lı modern bir tasarımla geleceğini gösteriyor.

Ekran tarafında büyük bir teknolojik sıçrama beklenmese de 6.1 inç boyutun ve 60Hz yenileme hızının korunacağı belirtiliyor. Buna karşın performans cephesinde önemli bir adım atılacak. iPhone 17e, standart model iPhone 17'de kullanılan A19 işlemciyle gelecek. Tıpkı 16e'de olduğu gibi standart modele göre GPU’da küçük kırpmalar yapılacağı söylense de cihazın özellikle iPhone 11 gibi eski modellerden geçiş yapacak kullanıcılar için yine tıpkı 16e gibi iyi bir seçenek olacağı düşünülüyor.

iPhone 17e, kalın çentikten kurtulup Dinamik Ada ile gelecek

2

Kamera tarafında da dikkat çekici yenilikler var. Ön kameranın 18MP'e yükselmesi ve Center Stage desteği alması bekleniyor. Arka tarafta ise tek ama güçlü bir 48MP geniş açılı kamera yer alacak.

Bağlantı teknolojileri de güncellenecek noktalar arasında. Apple’ın kendi üretimi C1 modem ve N1 kablosuz çipi kullanılacak ve veri hızlarında ve enerji verimliliğinde ciddi iyileştirmeler olacak.

Katlanabilir iPhone'un Birçok Özelliği Ortaya Çıktı! İşte Bilmeniz Gerekenler Katlanabilir iPhone'un Birçok Özelliği Ortaya Çıktı! İşte Bilmeniz Gerekenler
iPhone Air'ın Başarısızlığı Tüm Sektörü Etkiledi: Diğer Markalar İnce Telefonlarını İptal Ediyor! iPhone Air'ın Başarısızlığı Tüm Sektörü Etkiledi: Diğer Markalar İnce Telefonlarını İptal Ediyor!

Şimdilik iPhone 17e'ye dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Peki sizin iPhone 17e'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim