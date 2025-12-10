İlk Kez Bir Ülke 16 Yaşından Küçüklerin Sosyal Medya Kullanımını Yasakladı

Avustralya tarihe geçecek bir yasayı yürürlüğe soktu. Ülkede 16 yaş ve altının sosyal medya kullanımı yasaklandı.

Sosyal medya platformlarının en çok tartışılan yanlarından biri gençler üzerindeki etkileriydi. Öyle ki birçok uzman, bu platformların gençleri olumsuz etkilediğini söylüyordu. Bu yüzden de birçok ülkede sosyal medyanın belli yaş altındaki kişiler için yasaklanması gündemdeydi. İşte tam olarak bu konuda tarihe geçecek bir gelişme yaşandı.

Avustralya, bugün itibarıyla dünyada sosyal medyanın kullanımını çocuklara yasaklayan ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Uygulanmaya başlayan bu yasak, birçok ebeveyn ve uzman tarafından olumlu karşılanırken teknoloji şirketleri ve ifade özgürlüğü savunucularından tepki çekti.

16 yaş ve altının sosyal medya kullanımı yasaklandı

Avustralya’yı bir ilk yapan yasak, 16 yaş ve altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklıyor. Salı günü itibarıyla TikTok, Google, Instagram ve Facebook’un sahibi Meta gibi platformlara yasağa uymaları emredildi. Uymadıkları takdirde de 33 milyon dolar kadar para cezasına çarptırılabilecekleri aktarıldı. Platformların 16 yaş altındaki kullanıcıların hesabını bloke etmesi gerekiyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu X de yasağa uyarak bu kullanıcıları kaldıracağını açıkladı.

Başbakan Anthony Albanese, bugünü aileler için “gurur verici bir gün” olarak nitelendirirken kararın hükûmetlerin çocuklara yönelik online zararları dizginlemesinin mümkün olduğunun bir kanıtı olduğunu belirtti. Albanese, 16 yaş ve altındaki çocukları sosyal medya yerine enstrüman çalmaya veya yeni bir spora başlamaya davet etti.

Avustralya’nın bu kararının dünya çapında etki yaratması muhtemel. Türkiye de dahil birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması uzun süredir gündemdeydi. Avustralya’nın uygulamaya koyduğu yasa, diğer ülkelerden gelecek kararlara öncü olabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.