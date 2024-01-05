İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderileceği tarih belli oldu. Konuyla ilgili açıklama, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapıldı.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülkemizin ilk astronotu olarak tarihe geçecek Alper Gezeravcı'nın ne zaman uzaya gideceğini açıkladı.

Alper Gezeravcı, NASA'nın "Ax-3" misyonu kapsamında bir mürettebatla uzaya gidecek. Fırlatılacak roket, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bağlanacak ve astronotlar, bir süre uzay ortamında kalacak. Ardında da yeryüzüne iniş yapılacak. İşte yapılan açıklama, bu önemli gelişmenin ne zaman yaşanacağını gözler önüne serecek.

Mehmet Fatih Kacır'ın açıklaması şöyle:

Alarmınızı kurmayı unutmayınız.



Fırlatma: 17 Ocak 2024 17:11 (Florida)

18 Ocak 2024 01:11 (Türkiye)



Uluslararası Uzay İstasyonu’na Kenetlenme:



19 Ocak 2024 05:15 (Florida)

19 Ocak 2024 13:15 (Türkiye)



Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu için Türkiye Uzay Ajansı ve PTT tarafından “hatıra pulu” tasarlandı.



Bu tarihi görev; Türkiye’nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak.

Türk astronot, iki gündür karantinada!

Alper Gezeravcı da sosyal medyada paylaşımlar yapıp, süreçle ilgili bilgi veriyor. En son 3 Ocak'ta bir paylaşım yapan Türk astronot, operasyonel süreç kapsamında ilk aşama olan karantina sürecinin başladığını açıkladı. Gezeravcı'nın açıklaması şöyleydi:

Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor.