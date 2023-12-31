Türkiye Uzay Ajansı, uzaya çıkacak ilk Türk olacak Alper Gezeravcı'nın eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Gezeravcı, bir terslik olmazsa 9 Ocak günü resmen fırlatılacak.

9 Şubat 2021'de duyurulan Milli Uzay Programı kapsamında ilk kez bir Türk'ün uzaya çıkacağı yaklaşık 3 yıl önce açıklanmıştı. Söz konusu ismin Alper Gezeravcı olacağını de geçtiğimiz haftalarda öğrenme imkanı yakalamıştık. Türkiye Uzay Ajansı, gerçekleştirmiş olduğu son paylaşım ile söz konusu görevde artık son aşamaya gelindiğini duyurmuş oldu.

TUA tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, AX-3 adlı uzay görevinin diğer personelleriyle birlikte eğitimini başarıyla tamamladı. Artık Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması ve orada kalacağı günler içerisinde önceden duyurulan uzay görevlerini tamamlaması için gün saymaya başlayabiliriz.

TUA tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Heyecana ne kadar hazırız? Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladı! Astronotumuz Alper GEZERAVCI ve AX-3 görevinin mürettebat üyeleri SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Uzaya çıkan ilk Türk olacak Alper Gezeravcı, ne zaman fırlatılacak?

Alper Gezeravcı'nın SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile uzaya fırlatılmasına yalnızca 10 gün kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi web sitesinde yazan açıklamaya göre Gezeravcı, 9 Ocak 2024 tarihinde fırlatılacak ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan aynı zamanda da uzaya çıkan ilk Türk olacak. Konuyla ilgili olarak paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak."