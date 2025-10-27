Uzayda “Gölge Projesi”: İlk Uzay Silahı Fırlatılmaya Hazırlanıyor!

ABD şirketi olan Apex'in tamamen kendi yatırımıyla planladığı bu yeni proje, uzayda savunma sistemleri kurma hedefinin ilk ayağı niteliğinde.

California merkezli yeni nesil uzay girişimi Apex, ABD’nin “Golden Dome” adlı devasa füze kalkanı projesi kapsamında kendi finanse ettiği bir uzay silahı denemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılında yörüngeye çıkaracağı “Project Shadow (Gölge Projesi)” adlı görevde, iki adet uzay tabanlı füze önleyiciyi test edecek.

Yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla finanse edilen proje, “Orbital Magazine” adlı bir yörünge platformundan fırlatılacak önleyicilerle, gelecekte binlerce uzay tabanlı savunma sisteminin prototipi olma potansiyeline sahip.

Uzay gelecekte gözlem değil, savunma cephesi olacak

Projenin biraz daha derinlerine inecek olursak Donald Trump’ın ikinci döneminde imzalanan kararnameyle doğan Golden Dome, ABD’yi hipersonik silahlar ve balistik tehditlere karşı koruyacak bir küresel füze kalkanı olarak planlanıyor. Maliyeti 175 milyar doları aşacağı tahmin edilen bu proje, bazı analistlere göre uzun vadede 3 trilyon dolara kadar çıkabilecek durumda.

Hâl böyle olunca Apex, Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi dev savunma şirketleri Golden Dome pastasından pay kapmak için yarışa girmiş durumda ancak Apex’in farkı, tamamen kendi yatırımıyla harekete geçiyor olması. Cinnamon’a göre uzay tabanlı önleyici teknolojiler artık mevcut ama önemli olan, bunların birbiriyle iletişimde olabilmesi. Project Shadow tam da bu iddiayı kanıtlamayı hedefliyor ve başarılı olursa uzay artık yalnızca gözlem değil, savunmanın da yeni cephesi olacak.