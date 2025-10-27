Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Uzayda “Gölge Projesi”: İlk Uzay Silahı Fırlatılmaya Hazırlanıyor!

ABD şirketi olan Apex'in tamamen kendi yatırımıyla planladığı bu yeni proje, uzayda savunma sistemleri kurma hedefinin ilk ayağı niteliğinde.

Uzayda “Gölge Projesi”: İlk Uzay Silahı Fırlatılmaya Hazırlanıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

California merkezli yeni nesil uzay girişimi Apex, ABD’nin “Golden Dome” adlı devasa füze kalkanı projesi kapsamında kendi finanse ettiği bir uzay silahı denemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılında yörüngeye çıkaracağı “Project Shadow (Gölge Projesi)” adlı görevde, iki adet uzay tabanlı füze önleyiciyi test edecek.

Yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla finanse edilen proje, “Orbital Magazine” adlı bir yörünge platformundan fırlatılacak önleyicilerle, gelecekte binlerce uzay tabanlı savunma sisteminin prototipi olma potansiyeline sahip.

Uzay gelecekte gözlem değil, savunma cephesi olacak

İlk uzay silahı

Projenin biraz daha derinlerine inecek olursak Donald Trump’ın ikinci döneminde imzalanan kararnameyle doğan Golden Dome, ABD’yi hipersonik silahlar ve balistik tehditlere karşı koruyacak bir küresel füze kalkanı olarak planlanıyor. Maliyeti 175 milyar doları aşacağı tahmin edilen bu proje, bazı analistlere göre uzun vadede 3 trilyon dolara kadar çıkabilecek durumda.

Hâl böyle olunca Apex, Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi dev savunma şirketleri Golden Dome pastasından pay kapmak için yarışa girmiş durumda ancak Apex’in farkı, tamamen kendi yatırımıyla harekete geçiyor olması. Cinnamon’a göre uzay tabanlı önleyici teknolojiler artık mevcut ama önemli olan, bunların birbiriyle iletişimde olabilmesi. Project Shadow tam da bu iddiayı kanıtlamayı hedefliyor ve başarılı olursa uzay artık yalnızca gözlem değil, savunmanın da yeni cephesi olacak.

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı! Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!
Görme Engellilere Görme Yetisi Kazandıran Bir İmplant Geliştirdi (İlk Hastalar Yazıları Okuyabilmeye Başladı) Görme Engellilere Görme Yetisi Kazandıran Bir İmplant Geliştirdi (İlk Hastalar Yazıları Okuyabilmeye Başladı)
Uzay

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim