Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Google'ın yeni Willow” adlı kuantum çipi, bilim dünyasında kuantum çağını başlatıyor. Peki bu gelişme günlük yaşamı nasıl, ne denli ve ne zaman etkileyecek?

Google, “Willow” adlı kuantum çipiyle bilim dünyasında tabiri caizse yeni bir dönemi başlattı. Şirketin “Quantum Echoes” isimli algoritması, klasik süper bilgisayarlardan tam 13.000 kat daha hızlı çalışarak dev bir sıçrama yapmış durumda. En önemlisi ise bu başarı tekrarlanabilir olması sayesinde başka kuantum bilgisayarlarda da doğrulanabiliyor. Google’a göre bu gelişme, önümüzdeki beş yıl içinde kuantum teknolojisinin gerçek dünyada kullanılmasının önünü açacak.

Araştırmayı yürüten Google Quantum AI ekibinden Tom O’Brien, “Bu başarı bizi kuantum teknolojilerini ana akıma taşımaya bir adım daha yaklaştırıyor.” dedi. Şirketin bu ilerlemesi, Microsoft, IBM ve birçok girişimle yürüttüğü küresel kuantum yarışında da önemli bir avantaj elde etmesini sağladı.

Ticari kullanıma ulaşması zaman alacak

Google’ın geliştirdiği algoritmanın bir kullanım alanı da moleküler yapı analizleri. Henüz hakem incelemesinden geçmemiş ikinci bir çalışmada, araştırmacılar bu yöntemin ilaç keşfi ve yeni nesil batarya tasarımlarında devrim yaratabileceğini öne sürüyor ancak bu uygulamaların hayata geçebilmesi için mevcut makinelerden 10.000 kat daha güçlü kuantum bilgisayarlar gerekiyor.

2025 Nobel Fizik Ödülü sahibi Michel H. Devoret’in de içinde bulunduğu Google ekibi, bu hedefe ulaşmak için makinelerini ölçeklendirmeye ve doğruluk oranlarını artırmaya kararlı. Bilim insanı Scott Aaronson ise bu gelişmeden “büyülendiğini” belirterek, yine de ticari kullanıma ulaşmanın hâlâ ciddi zorluklar içerdiğini söylüyor.