Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!

Google'ın yeni Willow” adlı kuantum çipi, bilim dünyasında kuantum çağını başlatıyor. Peki bu gelişme günlük yaşamı nasıl, ne denli ve ne zaman etkileyecek?

Google’ın “Willow” Çipi Kuantum Çağını Başlatıyor: Süper Bilgisayarları Geride Bıraktı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, “Willow” adlı kuantum çipiyle bilim dünyasında tabiri caizse yeni bir dönemi başlattı. Şirketin “Quantum Echoes” isimli algoritması, klasik süper bilgisayarlardan tam 13.000 kat daha hızlı çalışarak dev bir sıçrama yapmış durumda. En önemlisi ise bu başarı tekrarlanabilir olması sayesinde başka kuantum bilgisayarlarda da doğrulanabiliyor. Google’a göre bu gelişme, önümüzdeki beş yıl içinde kuantum teknolojisinin gerçek dünyada kullanılmasının önünü açacak.

Araştırmayı yürüten Google Quantum AI ekibinden Tom O’Brien, “Bu başarı bizi kuantum teknolojilerini ana akıma taşımaya bir adım daha yaklaştırıyor.” dedi. Şirketin bu ilerlemesi, Microsoft, IBM ve birçok girişimle yürüttüğü küresel kuantum yarışında da önemli bir avantaj elde etmesini sağladı.

Ticari kullanıma ulaşması zaman alacak

Google Willow

Google’ın geliştirdiği algoritmanın bir kullanım alanı da moleküler yapı analizleri. Henüz hakem incelemesinden geçmemiş ikinci bir çalışmada, araştırmacılar bu yöntemin ilaç keşfi ve yeni nesil batarya tasarımlarında devrim yaratabileceğini öne sürüyor ancak bu uygulamaların hayata geçebilmesi için mevcut makinelerden 10.000 kat daha güçlü kuantum bilgisayarlar gerekiyor.

2025 Nobel Fizik Ödülü sahibi Michel H. Devoret’in de içinde bulunduğu Google ekibi, bu hedefe ulaşmak için makinelerini ölçeklendirmeye ve doğruluk oranlarını artırmaya kararlı. Bilim insanı Scott Aaronson ise bu gelişmeden “büyülendiğini” belirterek, yine de ticari kullanıma ulaşmanın hâlâ ciddi zorluklar içerdiğini söylüyor.

Saniyede 2 Milyar Kare Çekebilen Kamera Geliştirildi: Hem de Bir Evin Garajında! [Video] Saniyede 2 Milyar Kare Çekebilen Kamera Geliştirildi: Hem de Bir Evin Garajında! [Video]
Görme Engellilere Görme Yetisi Kazandıran Bir İmplant Geliştirdi (İlk Hastalar Yazıları Okuyabilmeye Başladı) Görme Engellilere Görme Yetisi Kazandıran Bir İmplant Geliştirdi (İlk Hastalar Yazıları Okuyabilmeye Başladı)
Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

YouTube'a Saatlerce Durmadan Shorts Kaydırmanızı Önleyecek Özellik Geldi

YouTube'a Saatlerce Durmadan Shorts Kaydırmanızı Önleyecek Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim