Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti

Rusya'nın 11. nükleer santrali ve kuzey kutup bölgesindeki üçüncü santral olma özelliği taşıyan Akademik Lomonosov, bugün faaliyete geçti. Yüzen santral, hiçbir eleştiriye kulak asmadan güç üretmeye başladı.

Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali bugün faaliyetlerine başladı. Rusya’nın uzak köşelerinde gelen tüm eleştirilere ve çevre aktivistlerine rağmen gemiye konan nükleer güç santrali güç üretmeye başladı. Bu yüzen santral, Rusya’nın bütün askeri ve sivil nükleer faaliyetlerini yürüten Rosatom’un son ürünüydü.

Akademik Lomonosov adı verilen yüzen santral, eylül ayında Rusya’nın en kuzey kenti Pevek’e ulaşmıştı. Bu kente olan yolculuk kısa bir yolculuk değildi. Arktik sularında gerçekleşen 5.000 kilometrelik yolculuğun 3 haftada tamamlanması sonucunda ulaşılmıştı.

Greenpeace, Rusya’nın yüzen nükleer güç santrali hakkında endişeli olduğunu aktarmıştı. Çevreyi koruma adına faaliyetlerde bulunan dev organizasyon, bu nükleer santrale bir takma isim bile takmıştı. Greenpeace, Rusya’nın Akademik Lomonosov’una ‘Buzdaki Çernobil’ ve ‘Nükleer Titanik’ isimlerini koymuştu.

Rosatom herhangi bir yerden gelen baskıyı düşünmeden yolunda devam etmişti. Akademik Lomonosov’un faaliyete geçmesiyle birlikte kurumdan gelen açıklama şu şekilde oldu:

‘Bugün bu şehirde olanlar için sembolik bir gün oldu. Yüzen nükleer güç santrali, şehrin Yeni Yıl ağacına güç verdi.’

Akademik Lomonosov nükleer santralinin 2020 yılından itibaren ticari operasyonlara gireceği açıklandı. Rosatom, bu santralin Rusya’nın 11. nükleer güç santrali olmasıyla birlikte dünyanın kuzey kutup bölgesindeki üçüncü santral olma ünvanını da elinde taşıdığını söyledi.

Santralde bulunan 35 megawatt’lık iki reaktör, Chukotka özerk bölgesindeki eski nükleer santral ile birlikte kömürle çalışan santralin de yerini alacak. Barents Observer’ın haberine göre bölgede bulunan eski nükleer santralin dört reaktörü devre dışı bırakıldı.

Rosatom’un açıklamasına göre Akademik Lomonosov, Pevek’de yaşayan 100.000’e yakın insanın enerji ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca Rosatom burada durmayarak, ikinci bir yüzen santral üzerinde de çalıştığını açıkladı.Yüzen santralin Rosatom’a ne kadar mâl olduğu bilinmiyor, ancak bazı medya kuruluşlarına göre bu fiyat 450 milyon dolar civarında olabilir.