Film sektöründeki bazı izleyiciler için vazgeçilemez olan IMAX, 1.035 milyar dolardan fazla bilet satışı ile küresel gişede en yüksek bilet satışının yapıldığı yılı 2019 olarak seçti.

Şirket, 2018 yılında 1.032 milyar dolar ile kırdığı rekoru, 2019 yılında 1.035 milyar dolar ile kırdı. Yine de beklediği rekorun altında bir rakam geldi. 2018’de yapılan planlamalara göre; çıkacak filmlere bakıldığı zaman bu rekorun daha üstlerde olması IMAX için daha sevindirici olacaktı.

‘Avenger’s: Endgame’, ‘The Lion King’, ‘Toy Story 4’ gibi filmlerin gişe rekorları kırma başarılarına rağmen IMAX, istediği performansı rekoru kırsa da alamadı.

Seçenekler arasından biz tercih ediliyoruz

IMAX’in CEO’su Rich Gelfond, yaptığı açıklamada: “İnsanların, her zamankinden daha fazla seçme şansı varken IMAX’e olan talebin bu kadar fazla olması gerçekten çok gurur verici. Dünya çapında film hayranları, daha fazla sürükleyici maceralar arıyorlar. Bu maceraları ise ilk defa izlerken en iyisi olsun istiyorlar. Bu yüzden IMAX, teknoloji ve kalite bakımından birinci sınıf donanımlarıyla beraber, macera severleri heyecanlandırıyor.”

IMAX, 81 ülke ve bölgede, 1.500’den fazla tiyatro sistemine sahiptir. Uluslararası olan şirket; Çin, Hindistan, Japonya, Fransa, Almanya ve daha fazlasını içeren 22 ülke ve bölgede rekor gişe büyümesi gördü.

Bu filmlerin rekor kırması bekleniyor

Ünlü film gösterim şirketi, 2020 yılında ise ‘No Time to Die’, ‘Wonder Woman: 1984’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘Tenet’ ve ‘Detective Chinatown 3’ filmlerinin gişe rekoru kırmasını bekliyor.

2019 yılında bilet satışları zayıf olsa da, Marvel ve Star Wars filmleri gibi film serileri küresel gişe bilet satışlarında iyi performans gösterdi.

CNBC ile yaptığı röportajda Gelfond, ‘Disney+’, ‘Netflix’ ve ‘Amazon Prime Video’ gibi yayın akış hizmetlerinin artan rekabetine ağırlık verdi.

“Verilerden herhangi birine bakarsanız eğer, Netflix üyeleri, Netflix’e üye olmayan abonelerden daha fazla film izlemeye gider.”

2019 bitmeden hasılatı yükseltmeyi hedefliyorlar

Ünlü şirketin CEO’su, Perşembe günü yaptığı açıklamada ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ filmi ile 2019 yılı gişe hasılatını da artırmayı planladıklarını açıklamıştı. Ne kadar da IMDB’den beklediği puanı alamasa da, IMAX istediği gişe hasılatını alacaktır.

Piyasa değeri 1.4 milyar dolar olan IMAX hisseleri, 2019’un başlangıcından bu yana yüzde 18 arttı.