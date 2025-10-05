IMDb'ye Göre En İyi Araba Filmleri

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Araba meraklıları gelsin. IMDb'de yüksek puana sahip araba temalı filmleri sizler için derledik.

Sinema dünyasında en çok ilgi gören film türlerinden biri de araba ve yarış temalı filmlerdir. İster gerçek hikâye ister kurgu olsun arabaların ön planda olduğu filmler izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Tabii ki bazıları ciddi anlamda iyi olmaları sayesinde yüksek puanlar da alabiliyorlar. Peki IMDb’de en yüksek puanlı araba filmleri neler?

Bu içeriğimizde IMDb’de yüksek puan almayı başarmış araba filmlerine bakacağız. Bu liste, araba veya yarış temalı filmlerden oluşuyor. Kriterimiz, filmin arabalar teması üzerinde yoğunlaşması. Gelin lafı çok uzatmadan sıkılmadan izleyeceğiniz bu filmlere göz atalım.

IMDb'de yüksek puanlı araba filmleri:

Ford v Ferrari

Senna

Rush

Drive

F1 Filmi

Mad Max: Fury Road

Baby Driver

Death Proof

Ford v Ferrari

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : James Mangold

: James Mangold Oyuncular : Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal IMDb: 8.1 Son zamanlarda çıkan en iyi araba filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Ford v Ferrari, gerçek bir hikâyeden esinleniyor. 2 Oscar kazanan Matt Damon ve Christian Bale başrollü yapımda, Amerikan otomobil tasarımcısı Carrol Shelby (Damon) ve yarış pilotu Ken Miles (Bale) karakterlerinin Ford için Le Mans 24 saat yarışında yarışıp Ferrari’yi alt edebilecek devrim niteliğinde bir araba yapmaya çalışması ve yaşananlar konu anlatılıyor.

Senna

Yıl : 2010

: 2010 Yönetmen : Asif Kapadia

: Asif Kapadia IMDb: 8.5

Üç F1 şampiyonluğu kazanan ancak 34 yaşında kazada hayatını kaybeden Formula 1 pilotu Senna'nın hikâyesini anlatan bu filme arabalara ve F1'e ilginiz varsa kesinlikle göz atmalısınız. Belgesel türünde olduğunu da belirtelim.

Rush

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Ron Howard

: Ron Howard Oyuncular : Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde

: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde IMDb: 8.1

Ron Howard'ın yönetmenliğini üstlendiği bu film, efsane F1 pilotları James Hunt ve Niki Lauda’nın arasındaki mücadeleyi ve bu ikilinin hayatlarını konu ediniyor.

Drive

Yıl : 2011

: 2011 Yönetmen : Nicolas Winding Refn

: Nicolas Winding Refn Oyuncular : Ryan Gosling, Carrey Mulligan

: Ryan Gosling, Carrey Mulligan IMDb: 7.8

Ryan Gosling'in en çok bilinen rollerinden birinin yer aldığı neo noir türündeki Drive'da aksiyon filmlerinde dublörlük ve aynı zamanda kaçış şoförlüğü yapan karakterin hikâyesini izliyoruz.

F1 Filmi

Yıl : 2025

: 2025 Yönetmen : Joseph Kosinski

: Joseph Kosinski Oyuncular : Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem IMDb: 7.7 Yakın zamanda çıkış yapan ve dünya çapında büyük beğeni toplayan Apple imzalı F1 filmi, eski bir Formula 1 pilotunun emeklilikten dönüp genç bir pilota mentorluk yapması ve onunla ekip olmasını anlatıyor.

Mad Max: Fury Road

Yıl : 2015

: 2015 Yönetmen : George Miller

: George Miller Oyuncular : Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hault

: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hault IMDb: 8.1

Öyle hayalinizdeki gibi bir otomobil temalı olmasa da Mad Max serisi, her zaman arabaları ve kovalamaları öne çıkaran en iyi filmlerden biri olarak anılmıştır. Aksiyona doyacağınız Fury Road filminde arabalar bir yaşam tarzı. Post apokaliptik bir dünyaya gittiğimiz bu filmde Max karakteri hikâyenin merkezinde.

Baby Driver

Yıl : 2017

: 2017 Yönetmen : Edgar Wright

: Edgar Wright Oyuncular : Ansel Elgort, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx

: Ansel Elgort, Jon Bernthal, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx IMDb: 7.5

Sevilen yönetmen Edgar Wright'ın imzasını taşıyan Baby Driver, tam eğlenceli ve aksiyon dolu bir araba filmi arayanlara göre. Filmde, suçluların kaçmasını sağlayan Baby isimli sürücünün hikâyesi anlatılıyor.

Death Proof

Yıl : 2007

: 2007 Yönetmen : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Oyuncular : Kurt Russel, Zoe Bell, Rosario Dawson

: Kurt Russel, Zoe Bell, Rosario Dawson IMDb: 7.0

Arabalı aksiyon filmi seviyorsanız Quentin Tarantino imzası taşıyan Death Proof tam size göre. Filmde, bir dublörün "ölüm geçirmez" arabası ile kadınları hedef alması konu ediniliyor.