Dizi ve film platformu IMDb, 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı. Açıklanan listede The Last of Us ve Black Mirror gibi popüler yapımlar bulunuyor.

Sinema ve diziler üzerine kurulmuş en popüler çevrim içi bilgi bankalarından biri olan IMDb, 2023'ün en iyi dizilerini açıkladı. Yapılan açıklama, genel olarak gündeme bomba gibi düşen içeriklerden oluşuyor ancak şu sıralar yeni bir diziye başlama niyetindeyseniz IMDb tarafından listeye göz atabilirsiniz. Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve 2023'ün en iyi dizilerine hep birlikte bakalım. IMDb'ye göre 2023'ün en iyi dizileri: Dizi IMDb Puanı The Last of Us 8.8 Ahsoka 7.6 Succession 8.9 Black Mirror 8.7 The Mandalorian 8.7 One Piece 8.4 The Fall of the House of Usher 8 Ted Lasso 8.8 The Bear 8.6 Gen V 7.8 The Last of Us IMDb puanı: 8.8 PlayStation ekosisteminin efsaneleşen oyunlarından biri olan The Last of Us, 2023'ün başında HBO Max aracılığıyla seyircilerle buluştu. İkinci sezonu 2025 yılında yayımlanacak dizinin ilk sezonu, The Last of Us oyununun birinci bölümünü anlatmıştı. Ahsoka IMDb puanı: 7.6 Disney+'ın Star Wars evreninde geçen dizisi Ahsoka, yayımlandığı dönem büyük ses getirmişti. Ahsoka Tano isimli karakterin maceralarını anlatan dizi, ikinci sezonu ile de ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Succession IMDb puanı: 8.9 İlk kez 2018 yılında yayımlanan dizi, bluTV aracılığıyla Türkiye'deki seyircilerle buluştu. Kara mizah ile dramın birleştiği dizi, IMDb puanı ile de zirvede. Black Mirror IMDb puanı: 8.7 İlk kez 2011 yılında yayımlanan Black Mirror, Netflix'in en ünlü yapımlarından bir tanesi. Bilim kurgu ile insan beyninin sınırlarını zorlayan yapım, hemen her bölümü ile gündemde kalmayı başardı. The Mandalorian IMDb puanı: 8.7 1 Mart 2023'te 3. sezonu ile seyircinin karşısına çıkan The Mandalorian, Star Wars evreninin sevilen yapımlarından biri. Hatta bu listenin başında yer alan Ahsoka, The Mandalorian'a bağlı yan dizi.

