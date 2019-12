Bu yıl, Marvel filmleri başta olmak üzere çok sayıda ses getiren film vizyona girdi. Ancak Suçun Palyaço Prensi'nin Joaquin Phoenix'le adeta yeniden doğduğu Joker, IMDB'ye göre yılın en iyi filmi konumunda.

1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk R-Rated (18+) film olarak sinema tarihine geçen Joker, bu yılın en çarpıcı filmlerinden biri oldu. DC evreninin önemli bir parçası olmasına rağmen hak ettiği ilgiyi göremeyen Joker, Joaquin Phoenix'in muazzam oyunculuğuyla, Arthur Fleck'i kötü olmaya iten olaylar dizisini anlatarak daha geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Joker, Arthur'un sürekli duygusal ve fiziksel baskıların ellerinde acı çekmesiyle akıl sağlığını nasıl kaybettiğini inanılmaz bir tasvirle izleyici karşısına çıkardı. Todd Phillips'in gündemden düşmeyen Joker filmi, IMDb'ye göre yılı, en iyi film olarak tamamladı. İlk 10'da üç Marvel filminin yer aldığı 2019 yılında bir DC filminin en üst sırada yer aldığını görmek şaşırtıcı olsa da, Joker bunu fazlasıyla hak etti.

Disney, yılın en iyi filmleri listesine damga vurdu

Sıralama, gerçek sayfa görüntülemelerine ve IMDbPro tarafından sağlanan verilerle filmlerin popülerliğine göre belirlendi. Joker, ses getiren Marvel filmlerini sollayarak ilk sıraya yerleşse de, Disney bu yılın en iyi 10 filmi listesine damga vurdu.

Jordan Peele’nin korku filmi Us, 2019’un en popüler filmlerinden biri olarak değerlendirildi ve listeye 10. sıradan girdi. Film, 2017 yılında Get Out'la ilk kez sahneye çıkan Peele'nin yönettiği ikinci filmdi. Disney'in canlı aksiyon filmi Aladdin, Us'ın hemen ardından, 9. sırada yer aldı ve onu Alita: Battle Angel, Spider-Man: Far From Home ve The Lion King izledi.

IT Chapter Two ilk beşi başlatırken dördüncü ve üçüncü sırada iki Marvel filmi Captain Marvel ve Avengers: Endgame bulunuyor. Marvel filmleri bu yılın en popüler yapımları arasında sıkça anılmasına rağmen ikinciliği Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio'nun başrol oynadığı, Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon A Time In Hollywood'a kaptırdı.

2019'un bir numaralı filmi olan Joker, toplayacağı ödüllerle başarılı performansına devam edebilir. Dört dalda Altın Küre'ye aday gösterilen film, güçlü favoriler arasında yer alıyor.

İşte IMDB'ye göre 2019 yılının en iyi filmleri: