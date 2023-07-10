TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli gözlem uydusu İMECE, üç ilimiz ve KKTC'yi uzaydan görüntüledi.

15 Nisan 2023’te uzaya fırlatılan Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu İMECE, ilk fotoğraflarını göndermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve Togg tesislerine uzaydan bakmamızı sağlayan fotoğrafların ardından dört yeni fotoğraf daha geldi.

İMECE ile çekilen fotoğraflar, Samsun, Mersin, Çanakkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uzaydan yüksek çözünürlüklü bakış sunuyor. İMECE’nin yeryüzüne gönderdiği yeni fotoğraflar şu şekilde:

İMECE’nin gözünden üç il ve KKTC:

TÜBİTAK tarafından geliştirilen İMECE, gerçekleştirilen testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilecek. Uydu, Komutanlık bünyesindeki görevinde hedef teşhis, tespit ve savunma gibi askeri uygulamaların yanı sıra doğal afet ve tarımsal uygulamalar alanlarında da hizmet sunacak.