Nisan ayında uzaya fırlatılan yerli gözlem uydusu İMECE, uzaydan Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi.

15 Nisan 2023’te SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu İMECE, ilk kez bir fotoğraf gönderdi. İMECE’den elde edilen ve paylaşılan ilk görüntü, yerli T10X’in üretildiği Togg Teknoloji Kampüsü oldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg kampüsü, İMECE aracılığıyla uzaydan da görüntülenmiş oldu. Görüntü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşıldı.

İMECE'nin gözünden Togg Teknoloji Kampüsü:

Bir önceki dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1 Mayıs’ta NTV’ye yaptığı açıklamada İMECE’den ilk görüntülerin birkaç gün içinde paylaşılacağını açıklamıştı. Ancak o görüntüler kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

İMECE hakkında bilgiler:

TÜBİTAK tarafından üretilen ve Yeryüzünü metre altı çözünürlükte görüntülemekle görevli olan İMECE, 680 kilometre irtifada Güneş’e eş zamanlı görüngede konumlandırılmış durumda. Uydu, yörüngedeki testlerinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilecek ve Komutanlık bünyesinde görev yapacak.

Beş yıllık görev ömrü olan uydu, hedef teşhis, tespit, doğal afet, savunma, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet sunacak.