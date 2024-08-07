Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılına ilişkin tahmini yeniden değerleme oranını hesapladı. Yapılan hesap doğru çıkarsa IMEI kayıt ücreti gibi ödeme kalemlerine yüzde 45 civarı zam gelecek.

Ağustos ayının gelmesi ile her yıl gündem olan "yeniden değerleme oranı" ile ilgili spekülasyonlar yine gündem olmaya başladı. Bu kez vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelecek ayların enflasyon tahminleri üzerinden bir hesaplama yaptı ve gelecek yıl için uygulanacak yeniden değerleme oranını hesapladı.

Yeniden değerleme oranının ne olduğunu hemen açıklayalım; hükûmet, her yıl Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri üzerinden bir hesap yapıyor ve bu hesap doğrultusunda trafik cezaları, IMEI kayıt ücretleri ve pasaport harçları gibi kalemlere gelecek zamları belirliyor. İşte yapılan hesapta ortaya çıkan yüzde, yeniden değerleme oranı olarak kayıtlara geçiyor. İşte Ozan Bingöl de bu minvalde bir çalışma yaptı.

"Yeniden değerleme oranı en iyi olasılıkla yüzde 42,76 olacak"

Ozan Bingöl, önümüzdeki üç aylık süreçte enflasyonun yüzde 0 olacağını varsaydı. İşte bu varsayıma göre 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 42,76 olacak. Yani IMEI kayıt ücretlerinden trafik cezalarına kadar ödeyeceğimiz her resmî kalem, 2025 yılı için en iyi ihtimalde yüzde 42,76 zamlanacak. Ozan Bingöl, bunu yüzde 45'e yuvarladı.

Bu hesaba göre IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerin yeni fiyatları nasıl olacak?

Ödeme türü 2024 yılı tutarı 2025 yılı tahmini tutarı Yurt dışı çıkış harcı 500 TL 720 TL IMEI kayıt ücreti 31.692 TL 45.953 TL En düşük MTV 5.851 TL 8.484 TL B sınıfı ehliyet harcı 3.945,40 TL 5.720,80 TL Araç muayene ücreti (otomobil) 1.821,60 TL 2.641,30 TL En düşük baremde yüksek hız cezası 1.507 TL 2.185 TL

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi bu rakamlar, şimdilik sadece tahminden ibaret. 24 saatin Türkiye için oldukça uzun bir süre olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak bu oranlar, önümüzdeki aylar içerisinde değişiklik gösterebilir.