Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir karar ile yurt dışı merkezli alışveriş platformlarına yüklü vergiler getirildi.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından bahsetmiştik. Ticaret Bakanı, son dönemlerin en popüler e-ticaret platformlarından Temu ile ilgili yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını, bu düzenlemeyi Resmî Gazete'de yayımlayacaklarını söylemişti. Söz konusu düzenleme, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Düzenleme, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8787)" ile yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerle ilgili değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, gümrük vergisi ile ilgiliydi. Artık Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarınız için yüzde 30, Çin ve diğer ülkelerden gelen kargolarınız için yüzde 60 vergi ödeyeceksiniz. Ayrıca bazı ürünlerde %20 ilave gümrük vergisi daha olacak ve toplam gümrük vergisi %92'ye çıkmış olacak. Ayrıca vergiden muaf alışveriş tutarı 30 euro'ya düşürüldü.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR



MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



"(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %30,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %60,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir."



MADDE 2- Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "150" ibaresi "30" şeklinde değiştirilmiştir.



MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.



MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Evet, yukarıdaki düzenleme yurt dışı merkezli platformlardan yapılan alışverişleri ciddi anlamda azaltacak gibi görünüyor. Bu arada; tüm vergilere ek olarak yüzde 20 ilave gümrük vergisi uygulanacak 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanı ne demişti?