Birinci tabii ki Ürdün... Ama halka açık şirketler arasında. Zira IMF'in paylaştığı iki farklı grafiğe göre 'özel şirketler' arasında en çok zombi şirket payına sahip ülke Türkiye.

IMF'de paylaşılan makalede dünya çapında tüm ülkelerdeki zombi şirket oranları açıklandı. Paylaşılan bu bilgilere göre; Türkiye, dünya çapında özel şirketler arasında en çok zombi şirket oranına sahip ülke oldu.

Yayınlanan raporun devamında ise Türkiye'nin halka arz edilen zombi şirketler arasında 21. sırada olduğu görüldü. Listenin başında ise sırasıyla Ürdün, Güney Kıbrıs ve Yunanistan yer aldı.

IMF tarafından paylaşılan özel şirketler arasında dünya çapında en fazla zombi şirkete sahip ülkeler şöyle:

En fazla halka açık zombi şirkete sahip ülkeler ise şöyle:

Zombi teriminin şirketler için kullanıldığını ilk kez duyanlar için hemen kısaca açıklayalım: Aktif finansal desteği olan, devlet desteğinden yararlanan ve tüm bunlara karşın aktif bir faaliyet sürdürmeyen, borcuyla borcunu ödeyen şirketler için kullanılan bir terim. Yani bu şirketler 'bir şekilde' hayata tutunmaya devam ediyor ama bir faaliyet göstermedikleri için de 'zombi'den farkları kalmıyor.